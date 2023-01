Modernizacja Stadionu Leśnego w Gąbinie. Parking i oświetlenie już gotowe Izabela Stańczak 19.01.2023 20:38 Parking i oświetlenie już gotowe. Stadion Leśny w Gąbinie przechodzi kolejne etapy modernizacji. Największy obiekt sportowy w mieście, położony w otoczeniu drzew, ma stać się wizytówką miasta.

Modernizacja Stadionu Leśnego w Gąbinie. Wiemy, jak będzie wyglądał (autor: UM Gąbin)

O planach modernizacji mówi Krzysztof Jadczak - burmistrz miasta i gminy Gąbin.

- Chcemy doprowadzić obiekt do posiadania bieżni tartanowej, nawierzchni trawiastej, ale i zaplecza w postaci kortów tenisowych, boisk sportowych do koszykówki, boiska treningowego, no i pięknych dwóch trybun, które pomieszczą kilkuset kibiców. To będzie taki obiekt, który będzie służył wszystkim dyscyplinom sportowym, lekkoatletycznym i piłce nożnej - wyjaśnia.



Prace będą prowadzone etapami, w miarę pozyskiwania środków zewnętrznych.

Stadion ma służyć rekreacji wszystkich mieszkańców, ale przede wszystkim lokalnym drużynom.

- Tych drużyn młodzieżowych, które ćwiczą na tym obiekcie, jest kilkanaście. W sezonie pracują grupy młodzieżowe dziecięce, już od tych kilkunastu lat mających zawodników. Mamy też kluby sportowe: „Błękitni”Gąbin i Unia Czermno, który tez gra w lidze okręgowej - mówi burmistrz.





Zawodnikiem klubu Błękitni Gąbin był sędzia piłkarski Szymon Marciniak.

