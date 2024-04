20 lat Polski w UE. Program Erasmus w liczbach Cyryl Skiba 26.04.2024 14:19 57,5 tysiąca studentów na Mazowszu skorzystało z programu Erasmus przez niemal 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Najczęściej i najwięcej wyjeżdżali studenci Uniwersytetu Warszawskiego, na drugim miejscu jest Politechnika Warszawska. Na 20-lecie Polski w UE przedstawiamy program studencki w liczbach, które są imponujące.

Od 1 maja 2004 roku, czyli od wejścia Polski do Unii Europejskiej z programu Erasmus skorzystało 266 tys. polskich studentów. Najchętniej wybierali oni Hiszpanię, wyjechało tam 43161 osób, na drugim miejscu popularności są Niemcy, dokąd w ramach programu Erasmus wyjechało 39553 studentów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także Włochy, które wybrało 27471 osób.

Przez 20 lat do Polski przyjechało ponad 208 tys. studentów z zagranicy w ramach programu Erasmus. Polskę najchętniej wybierali Hiszpanie - 48 913 Turcy - 47 853 i Francuzi - 20 139.

Mazowieccy studenci na Erasmusie

Tylko na Mazowszu skorzystało z niego 57,5 tysiąca młodych ludzi. Najczęściej i najwięcej wyjeżdżali studenci Uniwersytetu Warszawskiego - blisko 22 tysiące osób - i Politechniki Warszawskiej - to blisko sześc tysięcy studentów. W skali kraju to było 266 tysięcy polskich studentów.

Najchętniej wyjeżdżali do Hiszpanii, Niemiec i Włoch.

Na projekty edukacyjne realizowane w ramach unijnej inicjatywy w roku 2024 przeznacza się w Polsce 262 mln euro. Dzięki tym funduszom ok. 15 tys. polskich studentów wyjeżdża każdego roku z kraju, by część swoich studiów zrealizować na zagranicznych uczelniach.

Coraz większe dotacje na program Erasmus

Każdego roku rośnie kwota na program Erasmus + przeznaczana przez Komisję Europejską. W tym roku jest także nowość: studenci będą mogli skorzystać z dofinansowania na podróż do miejsca, gdzie będą studiować.

Coraz więcej chętnych na wyjazd do Polski

Coraz częściej studenci z innych państw chcą przyjeżdżać w ramach programu do Polski. Na początku istnienia programu stosunek Polaków wyjeżdżających za granicę do obcokrajowców przyjeżdżających do Polski wynosił 10:1. Obecnie statystyki te się wyrównują, a polskie uczelnie są jednymi z najchętniej wybieranych w Europie.

Z opublikowanego przez Komisję Europejską Rocznego Reportu za 2022 rok wynika, że Polska jest szóstym najbardziej popularnym krajem w Europie, do którego przyjeżdżają studenci w ramach programu Erasmus+.

Erasmus okrętem flagowym mobilności

Skąd nazwa Erasmus?

Nazwa inicjatywy nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak wielu wybitnych ludzi renesansu, kształcił się w wielu ośrodkach akademickich w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako zakrojony na szeroką skalę europejski program wymiany studentów. Polscy studenci otrzymali do niego dostęp w 1998 roku (ówcześnie Erasmus był częścią Programu Sokrates). Mimo, że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami.

W latach 1995-2006 Erasmus dla szkolnictwa wyższego wchodził w skład wspólnotowego programu Sokrates, w latach 2007-2013 był częścią programu „Uczenie się przez całe życie”, a od roku 2014 jest częścią programu Erasmus+, programu Unii Europejskiej w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu. Erasmus+ wspiera uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców oraz osoby dorosłe a także wolontariuszy w realizowaniu międzynarodowych projektów służących zwiększaniu kompetencji.

Administrowaniem programem w Polsce zajmuje się Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni rolę Agencji Narodowej Programu Erasmus+ oraz Programu Europejski Korpus Solidarności. Działa ona we współpracy z ministerstwami pełniącymi rolę tzw. władzy krajowej. Są to: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

