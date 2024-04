20 lat Polski w EU. Obchody rocznicy w Radomiu [SPRAWDŹ] Katarzyna Czarkowska 30.04.2024 22:12 Wyjątkowe koncerty oraz wycieczka specjalnym autobusem po miejskich inwestycjach. Tak Radom będzie świętował 20-rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. – Wycieczka będzie okazją, by przypomnieć najważniejsze inwestycje, które zostały zrealizowane dzięki finansowaniu z Unii Europejskiej. Będą osoby, które opowiedzą o poszczególnych projektach – zapowiada wiceprezydent Łukasz Molenda.

Radom (autor: Radom/FB)

W Radomiu 1 maja będzie można zwiedzić specjalnym autobusem najważniejsze inwestycje zrealizowane z unijnych dotacji w mieście.

Wiceprezydent Radomia Łukasz Molenda zachęca wszystkich radomian do wspólnego świętowania.

— Będą razem z nami dwa doskonałe zespoły, czyli Zespół Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Orkiestra Grandioso, które poza tym wykonają także i te utwory, które są w ich repertuarze, więc będzie co posłuchać — mówi Molenda.

Jak dodaje wiceprezydent, po części artystycznej przyjdzie czas na część ekonomiczną.

— Będzie specjalny autobus podstawiony w okolicach kościoła garnizonowego. Na samej uroczystości będzie można pobrać bilet, który będzie uprawniał do tego, żeby wziąć udział w tej akcji i tym autobusem przejechać, zobaczyć najważniejsze inwestycje, które poczyniliśmy ze środków unijnych. Będą osoby, które opowiedzą o tych inwestycjach i będą pokazywały, co by było, gdyby te inwestycje by nie istniały — zachęca Molenda.

Impreza rozpocznie się w samo południe przy radomskich fontannach na ulicy Żeromskiego.

Czytaj też: Szpital w Radomiu nie ma pieniędzy na rachunki za leki i wodę. Brakuje 20 mln zł