Polska złożyła wniosek o unijną klauzulę wyjścia. Co jest powodem? RDC 30.04.2025 10:33 Polska złożyła wniosek o unijną klauzulę wyjścia — poinformowało w środę Ministerstwo Finansów. Powodem są wydatki na obronność. Klauzula umożliwia zwiększenie wydatków mimo obejmującej Polskę procedury nadmiernego deficytu.

Ministerstwo Finansów (autor: Dariusz Iwanski/GOV)

„Krajowa klauzula umożliwia odejście od rekomendowanej przez Radę Ecofin ścieżki wydatków do wysokości przyrostu wydatków na obronność w stosunku do sytuacji przed wojną w Ukrainie. Zgodnie z szacunkami przyrost wydatków obronnych według unijnej definicji COFOG w Polsce, w porównaniu do 2021 r., wyniesie w latach 2024-25 odpowiednio 1,1 proc. PKB i 1,3 proc. PKB” — wskazano w komunikacie.

Klauzula umożliwia odejście od rekomendowanej przez Radę Ecofin ścieżki wydatków do wysokości przyrostu wydatków na obronność w stosunku do sytuacji przed wojną w Ukrainie, jednak nie więcej niż 1,5 proc. PKB.

Resort przypomniał, że 19 marca br. Komisja Europejska zachęciła państwa członkowskie do skoordynowanego użycia krajowej klauzuli wyjścia ze względu na wyjątkowe okoliczności, jakimi są agresja Rosji na Ukrainę i pogarszające się środowisko bezpieczeństwa.

