P. Kandyba o ataku na lekarza: trzeba zastopować wszechobecną nienawiść Adam Abramiuk 30.04.2025 15:23 Trzeba skończyć z nienawiścią w przestrzeni publicznej. To ona jest źródłem ataków na lekarzy, ratowników, zgwałceń i innych tragedii — mówił w Polskim Radiu RDC Piotr Kandyba. Poseł Koalicji Obywatelskiej skomentował wczorajsze tragiczne zdarzenia ze szpitala w Krakowie. Mężczyzna - jak się okazało funkcjonariusz Służby Więziennej - zaatakował lekarza z użyciem noża. Ortopeda nie przeżył.

We wtorek w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie doszło do zabójstwa lekarza Tomasza Soleckiego. Zatrzymany 35-latek miał być niezadowolony z przebiegu leczenia i dlatego zaatakował ortopedę nożem. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował, że napastnikiem okazał się funkcjonariusz Służby Więziennej.

W środę krakowska prokuratura poinformowała, że wnioskuje o trzymiesięczny areszt tymczasowy dla 35-latka. Usłyszał zarzut zabójstwa lekarza i usiłowania uszkodzenia ciała pielęgniarki. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

Także w środę przeprowadzona została sekcja zwłok zmarłego lekarza. Według wstępnych ustaleń przekazanych przez rzeczniczkę prasową Prokuratury Okręgowej w Krakowie Oliwię Bożek-Michalec, pokrzywdzonemu zadano liczne rany, głównie w obrębie serca i wątroby.

Sytuację skomentował poseł Koalicji Obywatelskiej. Piotr Kandyba w audycji „Polityka w południe” mówił, że trzeba zastopować wszechobecną nienawiść.

— Po pierwsze warto by było, żeby politycy zaczęli patrzeć na to, co się dzieje w samym Sejmie. Później miałbym wielkie ukłony dla mediów, żeby nie podkręcały jeszcze bardziej tej nienawiści. Apelowałbym - i tu niestety na razie nie ma rozwiązania - do mediów społecznościowych, żeby zaczęli weryfikować konta — wskazał.



W związku ze sprawą ataku w krakowskim szpitala decyzją premiera odwołany został Dyrektor Generalny Służby Więziennej płk Andrzej Pecka.

Członkowie OZZL i lekarze Szpitala Uniwersyteckiego zorganizowali spotkanie z mediami w związku ze śmiercią lekarza ortopedy Tomasza Soleckiego, który we wtorek został zaatakowany nożem przez 35-letniego pacjenta.

Dr n. med. Piotr Jaszczyński z zarządu okręgu małopolskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy i lekarz Szpitala Uniwersyteckiego złożył wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego medyka. "Mówiąc o bliskich, mówię też o nas lekarzach. Dla nas jest to też osobista tragedia" - zauważył.

Podkreślił, że OZLL od wielu lat wskazuje na różne nieprawidłowości, które się dzieją w służbie zdrowia, a w ostatnich miesiącach doszło do wielu ataków na personel medyczny. "Niestety, z drugiej strony nie mamy partnera, z którym moglibyśmy rzeczowo porozmawiać (…). Spotyka nas olbrzyma fala hejtu, skutki tego hejtu zaakcentowały się wczoraj w sposób dramatyczny” - powiedział Jaszczyński.

"Jedynie partnerstwo ze środowiskiem medycznym może doprowadzić od uspokojenie sytuacji" - dodał lekarz. Według niego do poprawy społecznego nastawienia do personelu medycznego może doprowadzić "zmiana narracji w przestrzeni publicznej, brak szczucia i zrucania winy na lekarzy za wszystkie niedogodności”.

„To trwa już bardzo długo, to weszło już w świadomość pacjenta. Naszym celem jest być przy pacjencie i go leczyć w sposób partnerski” - tłumaczył przedstawiciel OZLL. Podkreślił, że rządzący powinni stanowczo reagować na zachowania prezentowane np. przez posła Grzegorza Brauna. "On pokazał jak można wejść do szpitala, można kogoś zaaresztować +obywatelsko+, pokazał tą możliwość” - zaznaczył Jaszczyński.

Sekretarz OZZL OM i lekarz SOR Agata Dymkiewicz powiedziała, że skala hejtu, która dotyka lekarzy jest przerażająca. "Nawet teraz, po śmierci naszego kolegi, dobrego człowieka, wciąż widzę pełne nienawiści komentarze" - dodała.

Jak podkreśliła lekarka, pracuje w SOR i nadal chce tam pracować, ale boi się. "Wszyscy moi koledzy czują to samo – czujemy strach, to musi się skończyć. Musimy powiedzieć dość tej agresji, nienawiści, temu wszystkiemu co teraz się dzieje” - podkreśliła.

Lekarka zaprosiła na "czarny marsz milczenia", który jest organizowany przez środowiska medyczne 10 maja w Warszawie. "Zapraszamy wszystkich dobrych ludzi, którzy tak jak my mają dość nienawiści” - powiedziała.

Piotr Góralewski, członek regionu małopolskiego OZZL i rezydent w Szpitalu Uniwersyteckim podkreślił, że śmierć Tomasza Soleckiego "była morderstwem z premedytacją dokonanym przez niezadowolonego pacjenta na skutek eskalacji agresji, hejtu, która ma miejsce w ostatnich dniach”. "My i pacjenci nie jesteśmy wrogami, mimo tego, że taką narrację się prowadzi. My chcemy realizować relację partnerską, taką jaką realizuje się w dzisiejszej medycynie. Natomiast narrację, którą prowadzą m.in. politycy, społeczeństwo to jest narracja dzieląca nas i pacjentów” - ocenił.

Jak podkreślił "politycy wszystkich partii wyrażają głęboki żal i kondolencje, natomiast nie zrobili naprawdę nic żeby temu zapobiec”.

