Utrudnienia na trasie do Wilanowa. Kierowcy pojadą objazdem [MAPA]

We środę w nocy rozpoczyna się asfaltowanie na trasie do Wilanowa. Prace będą prowadzone na kolejnym odcinku ulicy Jana III Sobieskiego. Pomiędzy aleją Witosa a ulicą Chełmską kierowcy pojadą do centrum objazdami. Autobusy kilku linii zmienią trasy. Utrudnienia potrwają do 5 maja.