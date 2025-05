Co robić w majówkę w Warszawie? Dziś Piknik Europejski i pokaz w Multimedialnym Parku Fontann Cyryl Skiba 01.05.2025 10:27 Z okazji 21. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, warszawski ratusz zaprasza na wydarzenia plenerowe w Multimedialnym Parku Fontann. 1 maja odbędzie się m.in. rodzinny Piknik Europejski oraz inauguracja nowego cyklu pokazów multimedialnych "Warszawa Ja i Ty".

Piknik Europejski odbędzie się w godzinach 12.00–17.00 w Multimedialnym Parku Fontann. Dla mieszkańców i turystów przygotowano różne atrakcje m.in. pokazy przedstawień, warsztaty tańców europejskich i kreatywne zajęcia dla dzieci.

Stoiska wystawią miejskie spółki: Metro Warszawskie, Tramwaje Warszawskie, Miejskie Zakłady Autobusowe, Szybka Kolej Miejska oraz Wodociągi Warszawskie. Z kolei band Brass Federacja zagra znane europejskie utwory.

Także w czwartek 1 maja w Multimedialnym Parku Fontann, podczas trwającego tam Pikniku Europejskiego, można będzie obejrzeć spektakl „Star, Wars i Sawa” w wykonaniu Teatru Sztuka Ciała. To próba opowiedzenia pradawnej historii o powstaniu Warszawy. Aktorki Sztuki Ciała posłużą się ruchem i pantomimą – uniwersalnym językiem, pozostawiającym w interpretacji przestrzeń dla wyobraźni widzów w każdym wieku - zapowiadają organizatorzy.

Początek sezonu w Multimedialnym Parku Fontann

1 maja rozpoczynają się także coroczne pokazy w Multimedialnym Parku Fontann.

Fontanny opowiedzą o stolicy pokazem pod tytułem „Warszawa Ja i Ty”, a wszystko na tle zjawiskowych wodnych kaskad, świetlnych efektów oraz przebojowego akompaniamentu muzycznego.

Dyrektor Stołecznej Estrady Andrzej Matusiak powiedział, że to ukłon dla miasta i jego mieszkańców

— W tym roku postanowiliśmy, że opowiemy po prostu o Warszawie. O Warszawie - mieście, które się odrodziło, Warszawie, które zmieniło całkowicie swoje oblicze na przestrzeni kilkudziesięciu lat. To jest wątek, który być może na co dzień nie zauważamy, ale chcielibyśmy, żeby warszawiacy na to zwrócili uwagę, a wiemy, że przychodzą tutaj na pewno sympatycy tego miasta — wskazał.



W czasie pokazów będą dominować utwory odnoszące się do Warszawy w wykonaniu sanah, Kwiatu Jabłoni, Darii Zawiałow czy Artura Rojka. Nie zabraknie poetyckich opisów miasta, m.in. Juliana Tuwima.

— Zajrzymy do domu Juliana Tuwima, który pisze piękny wiersz o Warszawie. Jaka piękna jest Warszawa, ile domów, ile ludzi, a później usłyszymy to w piosence, którą śpiewa sanah. Ta klamra, to zwieńczenie moim zdaniem jest i piękne i wzruszające — powiedział Andrzej Matusiak.



Pokazy fontann wpisują się w obchody 80. rocznicy odbudowy stolicy. Matusiak podkreślił, że to zestawienie dwóch Warszaw - tej powojennej i współczesnej

— To jest ta opowieść, opowiedziana w sposób bardzo lekki, przy pomocy bardzo pięknych obrazów, no i fantastycznej muzyki, którą tworzą młodzi polscy artyści. Z radością stwierdziliśmy i odkryliśmy to, że śpiewają o Warszawie. Tak jak sanah, tak jak Daria Zawiałow, jak Kwiat Jabłoni, jak Artur Rojek, to ich głosy, ich piosenki, ich twórczość usłyszymy i mam nadzieję, że zachwycimy się — zaznaczył.



Pokazy inauguracyjne 1, 2 i 3 maja o godz. 21:30.

Program pokazów w każdy piątek i sobotę:

maj, czerwiec, lipiec – godz. 21:30

sierpień – godz. 21:00

wrzesień – godz. 20:30

Wstęp na pokazy w Multimedialnym Parku Fontann jest bezpłatny. Pokazy są współfinansowane ze środków Miasta st. Warszawy.

W ciągu dnia warto odwiedzić Pawilon Artystyczny „Fontanna”, w którym prezentowana jest wystawa „Styl życia Warszawy. Kultura na plakacie” - podróż przez dekady artystycznych wydarzeń, które kształtowały kulturalną tożsamość stolicy. Plakaty ze zbiorów Stołecznej Estrady, wykonane przez wybitnych polskich twórców, promowały najważniejsze wydarzenia w życiu miasta m.in. Koncerty Chopinowskie, Wianki nad Wisłą czy Festiwal Skrzyżowanie Kultur.

Wystawy, które warto zobaczyć

W czasie majówki warto odwiedzić jedno z warszawskich muzeów – otwarte jest m.in. Muzeum Warszawy, gdzie można trwa kilka wystaw czasowych (np. wystawa o Kamionku w Muzeum Warszawskiej Pragi). Do zwiedzania „Wystawy niestałej” zaprasza Muzeum Sztuki Nowoczesnej, otwarte podczas całego długiego weekendu, podobnie jak działające tam KinoMuzeum. Kilka kroków od MSN, w Galerii Studio, w dniach 2-4 maja dostępna jest wystawa „Asklepiejony” – świetne miejsce na relaks w sercu głośnego i pełnego pośpiechu miasta. Z kolei w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie prezentowana będzie najnowsza wystawa „Kim jesteś Mario?” (zamknięte tylko 1 maja).

Majówka ze starą Warszawą

48 trójwymiarowych zdjęć Warszawy z początku XX wieku można będzie obejrzeć w długi majowy weekend w Fotoplastikonie Warszawskim. Kamienice o bogato zdobionych fasadach szczelnie wypełniające kwartały zabudowy, pierwsze tramwaje elektryczne będące dumą ówczesnych mieszkańców miasta czy parki i ogrody miejskie tłumnie odwiedzane przez wszystkie pokolenia warszawiaków – to wszystko będzie prezentowane od 1 do 4 maja. Wstęp w cenie biletu do Fotoplastikonu, w czwartek wejście za darmo.

