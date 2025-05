Ruszyły Warszawskie Linie Turystyczne. W tym roku kilka zmian i nowości RDC 01.05.2025 09:38 Rusza kolejny sezon Warszawskich Linii Turystycznych. Na stołeczne ulice wyjechały dziś zabytkowe tramwaje i autobusy, a na Wiśle pojawiły się promy oraz statek wycieczkowy do Serocka. W tym roku miłośników WLT czeka kilka zmian i nowinek.

Linia 100 (autor: Leszek Peczynski/ZTM Warszawa)

Dziś wystartował 16. sezon Warszawskich Linii Turystycznych. Przygotowano m.in. dwie linie 36 oraz specjalną linię T.

– Tramwaje linii 36, ta linia jest obsługiwana tramwajami zabytkowymi, ale takimi nieco młodszymi, czyli parówkami lub tzw. akwarium. Linia T będzie obsługiwała tramwaje zabytkowe, ale te najstarsze, których historia sięga lat 30. poprzedniego wieku – mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert.

Na linii 36 będzie można spotkać doskonale znane warszawiankom tramwaje 13N – tzw. parówki, 105Na – nazywane „akwariami” oraz wyjątkowy egzemplarz 102N – ten tramwaj został sprowadzony do Warszawy z Poznania w 2004 roku.

Wagony 13N to najbardziej warszawskie ze stołecznych tramwajów – stały się jednym z symboli stolicy. Widać je w wielu polskich filmach i serialach. Zostały wyprodukowane tylko z myślą o Warszawie, w chorzowskiej fabryce Konstal. Powstało ich aż 840.

„Tetka” z kolei będzie jeździła trasą z Kawęczyńskiej na Koło, a w wybranych kursach pojedzie dalej jednotorową linią przez piękne, zielone tereny na Boernerowo.

Linia T wyruszy jednak 28 czerwca i będzie kursowała w weekendy i święta.

Z zajezdni wyjadą także autobusy numer 100.

– To będą różne pojazdy z różnych lat produkcji, z różnych lat ich obecności na warszawskich ulicach. Tak więc będzie można przejechać się zarówno pierwszym niskopodłogowym autobusem, czyli neoplanem, jak i jednym ze starszych, kultowym już dziś „ogórkiem”. Autobusy linii 100 rozpoczynają i kończą kursy przy Dworcu Centralnym – podaje Kunert.

Ich trasę wyznaczają najważniejsze turystyczne punkty na mapie stolicy.

W autobusach i tramwajach Warszawskich Linii Turystycznych obowiązują wszystkie bilety z taryfy ZTM. W przypadku pojazdów bez kasowników bilety są kasowane przez konduktorów – członków Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej.

Na biletach jednorazowych przesiadkowych oraz czasowych konduktorzy umieszczają pieczątkę wraz z adnotacją o dacie i godzinie rozpoczęcia przejazdu.

Promem przez Wisłę

W trzech miejscach będzie można także przeprawić się z jednego brzegu Wisły na drugi.

– Prom Słonka połączy Cypel Czerniakowski i plażę na Saskiej Kępie. Prom Pliszka połączy plażę Poniatówka z nabrzeżem na lewym brzegu Wisły, właśnie przy Moście Poniatowskiego. Prom Wilga będzie upływał między bulwarami przy Podzamczu a plażą na wysokości ZOO – dodaje rzecznik ZTM.

Promy będą kursowały w dni wolne: od 1 maja do 30 czerwca, od 1 do 21 września oraz 1 maja i 19 czerwca. W wakacje, od 1 lipca do 31 sierpnia, przeprawy będą działać codziennie.

Promy „Pliszka” i „Słonka” zabierają 21, a „Wilga” 40 pasażerów oraz rowery. Przeprawa jest bezpłatna.

Statkiem do Serocka

Dodatkowo organizowane są całodniowe wycieczki statkiem „Zefir” do Serocka. Na pokładzie można poczuć się jak pasażerowie słynnego „Rejsu” Marka Piwowskiego.

„Zefir” będzie wypływał z przystani na Żeraniu i kanałem oraz przez Zalew Zegrzyński dopłynie do Serocka. Trasa rejsu prowadzi fragmentem wodnego szlaku Batorego.

Dodatkowo statek podpływa pod ruiny starego mostu z 1897 roku, który został wysadzony w 1915 roku przez wycofujące się wojska rosyjskie.

„Zefir” zabiera na pokład 80 pasażerów. Na statku jest grill oraz bufet z ciepłymi i zimnymi napojami. W Serocku przewidziano czas na odpoczynek na lądzie (ok. 2 godz.), a następnie powrót do Warszawy.

Podróż rozpoczyna się o godz. 9.00, a powrót do Warszawy jest planowany ok. godz. 18.00.

Statek do Serocka będzie pływał od 1 maja do 21 września w soboty, niedziele i święta oraz: 1 maja, 19 czerwca, 11 lipca, 25 lipca, 8 sierpnia oraz 22 sierpnia.

Piaseczyńska Kolejka Wąskotorowa

Bardzo popularną atrakcją WLT jest także Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa. Jej historia zaczęła się pod koniec XIX wieku, kiedy zamożny warszawski krawiec Eugeniusz Paszkowski zamarzył o kolei z Warszawy do Piaseczna – biegnącej wzdłuż ówczesnego Traktu Aleksandryjskiego (obecnie ulica Puławska).

Zabytkowa kolejka wąskotorowa będzie wyruszała w każdą sobotę (w okresie 1 maja – 21 września) ok. godziny 14:00 ze stacji w Piasecznie. Przejeżdżać będzie przez Zalesie Dolne z zabytkową stacją z lat 30. XX wieku, Głosków, Runów i Złotokłos, by dotrzeć do Tarczyna.

W drodze powrotnej zatrzyma się w Runowie, gdzie peron znajduje się tuż przy leśnej polanie. Tam pasażerowie mają czas dla siebie. Można przejść się na spacer do lasu, czy zwiedzić pobliski Złotokłos – przedwojenne letnisko, gdzie wychował się Marek Hłasko i mieszkał m.in. Mieczysław Fogg.

Czas przejazdu kolejką wraz z piknikiem w Runowie to około czterech godziny. Do Piaseczna – skąd wyrusza kolejka, można dojechać zabytkową linią autobusową 51, która jest przeznaczona tylko dla pasażerów kolejki.

Od tego sezonu autobus będzie odjeżdżać ok. godz. 13:00 z przystanku DS. Riviera 01, znajdującego się w pobliżu stacji metra Politechnika.

Na stację Piaseczno Miasto Wąskotorowe z Warszawy można dojechać również autobusami linii 727 do przystanku Kolejka Piaseczyńska.

Co nowego od Warszawskich Linii Turystycznych?

Są również nowości, a wśród nich zaproszenie do kina na plaży.

W sobotę, 3 maja, o godz. 20:30, na Poniatówce (nadwiślańska plaża po praskiej stronie, między mostem Józefa Poniatowskiego a Świętokrzyskim) przygotowano prawdziwą kinową ucztę dla wielbicieli kultowych polskich filmów.

W repertuarze „Nie lubię poniedziałków” i „Brunet wieczorową porą” (start seansu o godz. 22:10). Będą wygodne leżaki, popcornowy poczęstunek oraz wspaniały widok na rzekę i stolicę. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Czytaj też: Najgłośniejszy przystanek w Polsce może zostać przeniesiony