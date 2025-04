Urszula Dudziak w Polskim Radiu RDC: Jazz to synonim wolności Cyryl Skiba 30.04.2025 18:27 Jazz to synonim wolności - mówiła w Polskim Radiu RDC Urszula Dudziak w Międzynarodowym Dniu Jazzu. Święto zostało proklamowane w listopadzie 2011 r. przez UNESCO. Inicjatywa ustanowienia tego święta pochodzi od pianisty i ambasadora dobrej woli UNESCO Herbiego Hancocka - jednego z najsławniejszych jazzowych pianistów.

Urszula Dudziak (autor: RDC)

30 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Jazzu. Święto zostało proklamowane w listopadzie 2011 r. przez UNESCO. W tym wyjątkowym dniu o znaczeniu jazzu mówili w Polskim Radiu RDC Urszula Dudziak oraz Jerzy Więckowski. Oboje odznaczenie niedawno Złotymi Medalami „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Posłuchaj rozmowy | Międzynarodowy Dzień Jazzu

Urszula Dudziak to jedna z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek jazzowych na świecie, znana z niezwykłej skali głosu i innowacyjnej techniki wokalnej. Ma w swoim dorobku ponad 50 albumów. Występowała lub nagrywała wspólnie z takimi muzykami, jak m.in.: Krzysztof Komeda, Adam Makowicz, Michał Urbaniak, Bobby McFerrin, Herbie Hancock, Jaco Pastorius, Ron Carter, Michael Brecker czy Nina Simone. Koncertowała niemalże we wszystkich krajach Europy, Azji i obu Ameryk, w tym w słynnej nowojorskiej Carnegie Hall oraz podczas Newport Jazz Festival.

W rozmowie z Piotrem Majewskim podkreślała, czym dla niej jest jazz.

— Jazz jest synonimem przede wszystkim wolności. Dla mnie to jest najpiękniejsza muzyka świata i rzeczywiście panu Bogu ta muzyka się udała — mówiła Urszula Dudziak.



Urszula Dudziak została uhonorowana Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2005) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009). W 2016 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych UNESCO wyróżniła ją tytułem „Artysty dla Pokoju” (było to przy tym pierwsze takie odznaczenie dla twórcy z Europy Wschodniej).

23 kwietnia tego roku artystka została uhonorowana złotym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Podobnie Jerzy Więckowski, ceniony perkusista, lider zespołów dixielandowych i aktywny promotorowi jazzu w Polsce i Europie. 18 lat temu został odznaczony srebrnym medalem.

— Dostałem srebrną w 2007 roku i to była, wydawała mi się, taka właśnie moja szczytowa nagroda. A jak się dowiedziałem, że otrzymałem złotą galerię Artis, no to szczęście moje było pełne — opowiadał Jerzy Więckowski.

Międzynarodowy Dzień Jazzu - według UNESCO - ma wyrobić wrażliwość społeczności międzynarodowych na muzykę jazzową, zainteresować jej korzeniami, nurtami, jak też znaczeniem tego gatunku muzyki jako ważnego środka komunikacji społecznej i dialogu między kulturami. Muzyka ta bowiem odegrała rolę w walce o prawa człowieka oraz w eliminowaniu dyskryminacji społecznych. Inicjatywa ustanowienia Międzynarodowego Dnia Jazzu pochodzi od pianisty i ambasadora dobrej woli UNESCO Herbiego Hancocka - jednego z najsławniejszych jazzowych pianistów.



Tym razem Abu Zabi pełni rolę globalnego gospodarza obchodów. O 22:00 polskiego czasu transmitowany będzie na całym świecie All-Star Global Concert z Etihad Arena.

Koncert, któremu przewodniczyć będzie kultowy pianista Herbie Hancock, a gospodarzem będzie nagrodzony Oscarem aktor Jeremy Irons, zgromadzi niezwykłą grupę uznanych artystów jazzowych, bluesowych, klasycznych i hiphopowych z całego świata. Wystąpią min.: Arqam Al Abri (ZEA), John Beasley (USA), Dee Dee Bridgewater (USA), A Bu (Chiny), Terri Lyne Carrington (USA), Kurt Elling (USA), Ruthie Foster (USA), José James (USA), Rhani Krija (Maroko), John McLaughlin (Wielka Brytania), Hélene Mercier (Francja/Kanada), Marcus Miller (USA), Linda May Han Oh (Australia), John Pizzarelli (USA), Dianne Reeves (USA), Arturo Sandoval (USA), Naseer Shamma (Irak), Danilo Pérez (Panama) i Varijashree Venugopal (Indie).

