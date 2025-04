Bilet wycieczkowy na majówkę. Specjalna oferta Kolei Mazowieckich RDC 30.04.2025 12:43 Na długi weekend majowy Spółka KM wydłużyła obowiązywanie biletu wycieczkowego. Oznacza to, że oferta obowiązuje od 30 kwietnia 2025 r. (środa) od godz. 18:00 do 4 maja 2025 r. (niedziela) do godz. 24:00.

Koleje Mazowieckie (autor: Allgau/Wikimedia Commons)

Koleje Mazowieckie zachęcają do podróżowania pociągami podczas długiego weekendu majowego. Spółka wydłużyła obowiązywanie biletu wycieczkowego. Oznacza to, że oferta obowiązuje od 30 kwietnia 2025 r. (środa) od godz. 18:00 do 4 maja 2025 r. (niedziela) do godz. 24:00. Dzień 2 maja (piątek) traktowany jest jako wolny od pracy.

Na podstawie biletu wycieczkowego pasażerowie mogą korzystać z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich w relacji do 200 km. Termin ważności biletu wycieczkowego „tam” lub „tam i z powrotem” (bez względu na odległość) wynosi jeden dzień. Podróż musi być ukończona do godz. 24.00 w ramach ważności biletu.

Koleje Mazowieckie przy okazji majówki zachęcają również do aktywnego spędzania wolnego czasu. Pociągami KM można nieodpłatnie przewieźć rower. Jeśli ktoś planuje spędzić długi weekend podróżując ze swoim czworonożnym pupilem, to w pociągach KM obowiązuje oferta nieodpłatnego przewozu małych zwierząt domowych.

