Jaka pogoda w majówkę na Mazowszu? [SPRAWDŹ PROGNOZĘ] RDC 30.04.2025 19:11 Majówka będzie ciepła, jednak w piątek mogą pojawić się opady deszczu i burze. Najcieplejszym dniem będzie właśnie piątek. Od soboty prognozuje się spadek temperatury. – Niestety mogą się pojawić także opady deszczu, a temperatura maksymalna w sobotę około 16–18 stopni – mówi Ewa Łapińska z IMGW.

Wiosna (autor: RDC)

Pogoda majówkę w kratkę – w czwartek i piątek ma być dużo słońca. Na termometrach zobaczymy ponad 20 stopni Celsjusza.

– W Warszawie pogoda będzie na ogół ładna. Temperatura maksymalna w dzień około 19–20 stopni. Nie będą występowały opady deszczu, a wiatr będzie słaby – mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska.

Piątek będzie najcieplejszym dniem podczas długiego weekendu. Temperatura maksymalna wyniesie do 26 st. w województwie lubuskim. Nieco chłodniej będzie we wschodniej części kraju i w województwie zachodnio-pomorskim, tam temperatura przyjmie wartości od 23 do 24 st. C.

W piątek od północnego zachodu zacznie nasuwać się zatoka niżowa z frontem atmosferycznym, co w następnych dniach spowoduje spadek temperatury.

Jednak mimo ochłodzenia temperatura dalej będzie wysoka, większego spadku temperatury można spodziewać się w przyszłym tygodniu.

– W sobotę niestety już od rana będzie pochmurno. W ciągu dnia będą pojawiały się większe przejaśnienia. Niestety mogą się pojawić także opady deszczu, a temperatura maksymalna w sobotę około 16–18 stopni – dodaje Łapińska.

Niedziela 4 maja będzie nieco chłodniejsza, maksymalna temperatura wyniesie do 19 st. C w centrum kraju i do 20 st. C na zachodzie i południu. Na północy na termometrach do 12 st. C do 13 st. C. Tego dnia nie prognozuje się opadów.

Nocami w majowy weekend temperatura wyniesie od 6 do 13 st. C. Najchłodniej będzie na Pomorzu i w Suwałkach.

W przyszłym tygodniu zaś słupki rtęci w ciągu dnia wskażą ok. 15 stopni.

