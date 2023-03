Miał być tymczasowy, a zostaje na stałe. Zamieszanie z kolejowym rozkładem jazdy Adam Abramiuk 15.03.2023 15:09 Po serii dni z utrudnieniami na kolei - tymczasowy rozkład jazdy zostaje na stałe. Poinformowały o to PKP Polskie Linie Kolejowe. Wczoraj spółka zdecydowała o zawieszeniu kursowania około 20 pociągów - głównie SKM z Piaseczna do Warszawy Głównej, a także Kolei Mazowieckich.

- Ta zmiana spowodowała, że dziś już utrudnień na Warszawskim Węźle Kolejowym nie było - oceniał wiceprezes PKP PLK, Mirosław Skubiszyński.

- Wszystko wskazuje na to, że alko w tej formie, która jest dzisiaj, albo z niewielkimi jeszcze korektami, ponieważ zespół, który szuka rozwiązań i monitoruje te sytuacje pracuje praktycznie bez przerwy i ten rozkład już od poniedziałku będzie już obowiązywał jako stały - zapowiada wiceprezes.

Jak dodaje, wszystkie połączenia pozostają zachowane, chociaż pociągów będzie nieco mniej niż w pierwotnej wersji rozkładu.

- Nie ma sytuacji nigdzie, iż pociągi zostały wyłączone całkowicie z ruchu. Są sytuacje, w których było 15 pociągów w dobie a będzie 13. Mimo, że zmniejszyliśmy nieznacznie liczbę pociągów bodajże o pół procent od dnia wczorajszego, to i tak jest to 70 pociągów więcej niż było tydzień temu - tłumaczy.

Jako przyczynę poniedziałkowych i wtorkowych utrudnień PKP PLK podaje nadmierną liczbę pociągów wypuszczonych w nowym rozkładzie na tory przez samorządowe spółki kolejowe.

W poniedziałek rano doszło także do zdarzenia - pociąg SKM wjechał na zły tor. To - w sytuacji dużego ruchu na torach - spowodowało efekt domina i opóźnienia nawet do godziny na innych liniach.

Stołeczny ratusz wraz z KM i SKM winą za całą sytuację obarcza PKP PLK.

