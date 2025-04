Awaria CEPiK i mObywatel? Jest komunikat Ministerstwa Cyfryzacji RDC 30.04.2025 11:56 Problemy z logowaniem się do CEPiK czy mObywatel. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, dziś między godziną 10:00 a 11:00 notowane były przejściowe trudności z dostępem do niektórych usług publicznych. - Obecnie nie odnotowujemy tego typu problemów. Nie wpływa to w żaden sposób na bezpieczeństwo rejestrów państwowych, w szczególności danych tam zawartych - uspokaja resort.

„Dziś między godziną 10:00 a 11:00 odnotowaliśmy przejściowe trudności z dostępem do niektórych usług publicznych. Możliwość zalogowania się do wybranych usług mogła być chwilowo zakłócona. Obecnie nie odnotowujemy tego typu problemów. Nie wpływa to w żaden sposób na bezpieczeństwo rejestrów państwowych, w szczególności danych tam zawartych” - poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji na platformie X.

Wśród usług publicznych, w których notowano trudności, są aplikacje CEPiK czy mObywatel.

Problemy z dostępem do mObywatel są tym bardziej dotkliwe, bo tylko do dziś podatnicy mają czas na rozliczenie PIT. Za pomocą aplikacji można logować się do systemu Twój e-PIT.

W tym roku po raz pierwszy z usługi Twój e-PIT mogą korzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej — podano w komunikacie Ministerstwa Finansów.

— Twój e-PIT to narzędzie, dzięki któremu przedsiębiorcy bez problemu mogą wywiązać się z obowiązku podatkowego i w prosty sposób złożyć swój PIT. Wsłuchujemy się w opinie podatników, dlatego z każdym rokiem udoskonalamy usługę Twój e-PIT i wprowadzamy w niej kolejne rozwiązania — przekazała wiceminister finansów, zastępca szefa KAS Małgorzata Krok, cytowana w komunikacie opublikowanym w środę na stronie ministerstwa.

W formularzach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT podatnicy znajdą dane, do których dostęp ma Krajowa Administracja Skarbowa – między innymi dane rejestracyjne, numer mikrorachunku podatnika, wpłaty zaliczek na podatek lub wpłaty ryczałtu, dane z informacji od płatników i informacje z rozliczeń za ubiegły rok dotyczące ulgi na dzieci, czy numer KRS organizacji pożytku publicznego, na rzecz której podatnik przekazał 1,5% podatku w swoim ostatnim zeznaniu podatkowym, o ile ta organizacja nadal widnieje na wykazie OPP.

— Procedura nie zabiera wiele czasu i jest bardzo prosta — tłumaczy Ewa Szczepanik z I Urzędu Skarbowego w Radomiu. — Wystarczy w zeznaniu w odpowiednią rubrykę wpisać numer organizacji KRS, kwotę 1,5 proc. naszego podatku należnego. Jeżeli mamy wybranego beneficjenta, wtedy wypełniamy rubrykę "cel szczegółowy" i tam wpisujemy dane osoby, której chcemy przekazać kwotę — dodaje.

Podatnik, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej powinien w udostępnionym zeznaniu samodzielnie uzupełnić dane dotyczące: przychodów, kosztów uzyskania przychodów (w PIT-36 i PIT-36L), kwoty należnych zaliczek na podatek (w PIT-36 lub PIT-36L) lub kwoty należnego ryczałtu (w PIT-28), składek na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem lub podatkiem liniowym również składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ulg i odliczeń, o ile przysługuje mu uprawnienie do skorzystania. Specjalny kreator pomoże uzupełnić zeznanie krok po kroku.

Twój e-PIT umożliwia przedsiębiorcom tylko rozliczenie podatku za 2023 rok. Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej nie mogą za pomocą tej usługi rozliczyć PIT za lata poprzednie i złożyć korekty za ubiegłe lata.