Najgłośniejszy przystanek w Polsce może zostać przeniesiony Jerzy Chodorek 30.04.2025 19:54 Przystanek Metro Centrum Nauki Kopernik w tunelu Wisłostrady w Warszawie, określany jako najgłośniejszy w Polsce, może zostać przeniesiony. Taką zapowiedź złożył na antenie Polskiego Radia RDC rzecznik ZTM Tomasz Kunert. – Wcześniej musimy przeanalizować jego wykorzystanie, to skąd ludzie tam napływają – powiedział.

Przystanek Metro Centrum Nauki Kopernik (autor: Cybularny, CC0/Wikimedia Commons)

Najgłośniejszy przystanek w Polsce znajdujący się w tunelu Wisłostrady może zostać przeniesiony. Mówił o tym w audycji „Jest sprawa” rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego. Tomasz Kunert przyznał, że analizowane są różne możliwości.

JEST SPRAWA | NAJGŁOŚNIEJSZY PRZYSTANEK | POSŁUCHAJ ROZMOWY →

– Kawałkiem tej analizy jest to, czy nie przestawić tego przystanku, ale tu musimy przeanalizować jego wykorzystanie, to skąd ludzie tam napływają, jak to mówią koledzy z działu przewozów – powiedział.

W grę wchodzą również inne rozwiązania.

– Ustawienie wiaty dźwiękochłonnej, aby zastosować prostsze rozwiązanie, czyli po prostu umieścić rozkłady jazdy autobusów przed wejściem do tunelu, tak aby można było zejść wtedy, kiedy przyjeżdża autobus – dodał.

Według badań poziom hałasu w tamtym miejscu wynosi od 85 do 100 db.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby hałas w ciągu dnia nie przewyższał 55 dB.

