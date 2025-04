Zamknięte ulice, objazdy i zakazy parkowania. Drugi dzień szczytu państw Trójmorza RDC 29.04.2025 04:16 Dziś drugi dzień międzynarodowego szczytu państw Trójmorza w Warszawie. Są zmiany w ruchu w Śródmieściu (przede wszystkim w rejonie Starego Miasta) i w parkowaniu. Z ruchu wyłączone są m.in. ulice Kapitulna, Nowy Zjazd, Grodzka czy Senatorska na odcinku od Miodowej do Podwala.

Utrudnienia w centrum Warszawy (autor: Infoulice)

W Warszawie odbywa się spotkanie kilkunastu prezydentów i szefów rządów państw Inicjatywy Trójmorza. Są zmiany w ruchu i parkowaniu. W czasie przejazdu kolumn z zagranicznymi politykami policjanci będą wstrzymywali ruch.

Największych utrudnień można spodziewać się w Śródmieściu i w rejonie Starego Miasta. Policjanci będą także czasowo wstrzymywali ruch na ulicach w czasie przejazdu kolumn z dyplomatami do hoteli, miejsc obrad, a także na drogach prowadzących do Lotniska Chopina.

Ze względu na specyfikę wydarzenia służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mogą także zdecydować o zamknięciu innych ulic.

Zamknięte ulice Starego Miasta

Największe ograniczenia w ruchu zostały wprowadzone w sąsiedztwie Zamku Królewskiego. Przez cały dzień z ruchu wyłączone są ulice:

plac Zamkowy z przyległym tzw. dziedzińcem trójkątnym (także z ruchu pieszego),

Bugaj,

Grodzka,

Kapitulna,

Nowy Zjazd,

Podwale,

Senatorska (od ulicy Miodowej do Podwale),

Wybrzeże Gdańskie (prawy pas jezdni w stronę Mokotowa, od ulicy Boleść do Grodzkiej),

estakady zjazdowe i wjazdowe z mostu Śląsko-Dąbrowskiego po stronie śródmiejskiej,

parking pod aleją „Solidarności” pomiędzy ulicami Grodzką a Nowy Zjazd.

Ograniczenia w parkowaniu

W czasie szczytu na trasach przejazdów kolumn zostaną wprowadzone zakazy parkowania. Tam, gdzie już obowiązuje zakaz postoju, pojawią się dodatkowe tabliczki informujące o możliwości odholowanie pojazdów na koszt właściciela.

Zakazy parkowania będą dotyczyły zarówno miejsc na ulicach, jak i wyznaczonych miejsc postojowych, zatok oraz chodników.

Do końca dnia nie można parkować na Alejach Jerozolimskich – od ulicy Raszyńskiej do mostu Poniatowskiego – i na ulicach:

Królewskiej – od Krakowskiego Przedmieścia do Marszałkowskiej,

Krzyckiego,

Raszyńskiej,

Żwirki i Wigury – razem z parkingiem koło Pomnika Lotnika,

i na placu Zawiszy.

Zmiany również na Emilii Plater (wzdłuż jezdni w stronę Dworca Centralnego, od Świętokrzyskiej do Siennej, wraz z zatoką przy hotelu), Karowej, Ossolińskich, placu Małachowskiego, Pasażu Niżyńskiego, Traugutta, Siennej – od ulicy Sosnowej do Emilii Plater, Sosnowej (od ulicy Śliskiej do Siennej), Śliskiej (od ulicy Sosnowej do Emilii Plater), parkingu przed Hotelem Bristol.

Zakazy parkowania z możliwością odholowania pojazdów obowiązują na ulicach: plac Zamkowy z przyległym tzw. dziedzińcem trójkątnym, Boleść, Brzozowej (na odcinku od ulicy Mostowej do Celnej), Bugaj, Celnej, Dziekaniej, Grodzka, Jezuickiej, Kanonii, Kapitulnej, Kilińskiego, Krakowskie Przedmieście (w rejonie kościoła pod wezwaniem św. Anny), Mostowej (na odcinku od ulicy Starej do Bugaj), Nowy Zjazd, Piwnej, Podwale, Senatorskiej (na odcinku od ulicy Miodowej do Podwale), Świętojańskiej, Wybrzeże Gdańskie (jezdnia w kierunku Mokotowa, od ulicy Boleść do Grodzkiej), estakady zjazdowe i wjazdowe z i na most Śląsko Dąbrowski po stronie śródmiejskiej, parking pod aleją „Solidarności” pomiędzy ulicami Grodzką a Nowy Zjazd, parking przy budynku Mazowieckiego Centrum Stomatologicznego.

Znaki zakazujące parkowania i informujące o możliwości usunięcia pojazdów obejmują również Wisłostradę – od mostu Poniatowskiego do Sanguszki – oraz estakady wjazdowe i zjazdowe z mostu Poniatowskiego na Wisłostradę.

Na parkingach ZTP przy ulicy Wybrzeże Gdańskie i Bugaj zaparkują wyłącznie właściciele samochodów osobowych, posiadających abonamenty. Ograniczenia te obowiązują do końca dnia.

Zmiany dla Warszawskiego Transportu Publicznego

W przypadku zamknięcia placu Piłsudskiego autobusy linii 107 i 111 pojadą trasami objazdowymi przez Marszałkowską i Aleje Jerozolimskie, a 128 i 175 z Alej Jerozolimskich skręcą w Emilii Plater i dalej pojadą Twardą, przez plac Grzybowski, Królewską do Krakowskiego Przedmieścia.

Od godziny 11:00 do 21:00 autobusy linii 185, jadąc w kierunku CH Ursynów, nie zatrzymają się na przystankach Boleść i Podzamcze.

