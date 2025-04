Błąd motorniczego przyczyną wypadku na rondzie de Gaulle'a? Komisja sprawdzi tzw. czarną skrzynkę Miłosz Kuter 29.04.2025 14:05 Błąd motorniczego mógł być przyczyną wypadku tramwajowego w centrum Warszawy. Rano dwa składy zderzyły się na rondzie de Gaulle'a. Poszkodowanych jest 19 osób, 11 trafiło do szpitali.

Błąd motorniczego przyczyną wypadku na rondzie de Gaulle'a? Komisja sprawdzi tzw. czarną skrzynkę (autor: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy)

Błąd motorniczego albo usterka techniczna. Tramwaje Warszawskie ustalają przyczyny zderzenia tramwajów na rondzie de Gaulle'a. W wyniku wypadku poszkodowanych zostało 19 osób, 11 trafiło do szpitala.

W ustaleniach ma pomóc ma w tym tzw. czarna skrzynka, czyli rejestrator jazdy.

Witold Urbanowicz z Tramwajów Warszawskich powiedział naszemu reporterowi, że zwołana została już komisja techniczna.

— W obu tramwajach jest monitoring, kamera toru jazdy. Wszystkie informacje są zbierane — wskazał.





Wykluczono już, że przyczyną wypadku była usterka hamulców awaryjnych.

19 osób poszkodowanych

Rano dwa składy zderzyły się na rondzie de Gaulle'a. Poszkodowanych jest 19 osób, 11 trafiło do szpitali.

— Wśród osób poszkodowanych są m.in. dzieci w wieku 12-16 lat oraz osoby dorosłe w wieku 49-57 lat. Bilans będzie pewnie znany za jakiś czas, ponieważ cały czas udzielamy pomocy osobom poszkodowanym. Na szczęście część tych osób zostaje w miejscu zdarzenia, czyli są to osoby, które nie wymagają hospitalizacji. Te osoby, które są przewożone do szpitali, to są osoby, które mają uraz głowy, uraz klatki piersiowej, a także urazy kończyn górnych i dolnych — wskazał rzecznik wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Piotr Owczarski.



Na miejscu było 6 zespołów ratownictwa medycznego.

Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji przekazała, w jaki sposób doszło do zdarzenia.

— Jeden tramwaj najechał na tył drugiego, obaj motorniczy byli trzeźwi. Z informacji przekazanych nam przez policjantów wynika również, że jeden z motorniczych pojechał do szpitala — poinformowała Adamus.

Linie 7, 9, 22, 24 i 25 zostały skierowane na objazdy.

— W tej chwili ruch w kierunku Placu Zawiszy jest wstrzymany. Tramwaje jeżdżą objazdem przez Most Śląsko-Dąbrowski — przekazał rzecznik Tramwajów Warszawskich, Witold Urbanowicz.

0 7.45 na rondzie Charles'a de Gaulle'a w Warszawie zderzyły się 2️⃣ tramwaje jadące w kierunku centrum. 1️⃣0️⃣ osób jest poszkodowanych. Na miesjcu 6️⃣ ZRM. Ruch tramwajów zablokowany. Trwa akcja ratunkowa. pic.twitter.com/haRs2b3qPk — WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie (@PogRatunkoweWaw) April 29, 2025

