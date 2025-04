Rośnie liczba poszkodowanych w zderzeniu dwóch tramwajów na rondzie de Gaulle'a [WIDEO] RDC 29.04.2025 09:53 Wzrosła liczba rannych w zderzeniu dwóch tramwajów na rondzie de Gaulle'a w Warszawie. Poszkodowanych zostało 19 osób, 11 z nich trafiło do szpitali - informuje rzecznik rzecznik pogotowia. Rzecznik Tramwajów Warszawskich wskazuje natomiast, że przyczyną wypadku najprawdopodobniej była usterka techniczna pojazdu.

7 Wypadek na rondzie de Gaulle'a (autor: RDC)

Prawdopodobnie usterka techniczna przyczyną zderzenia tramwajów w centrum Warszawy - poinformował rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz. Rano dwa składy zderzyły się na rondzie de Gaulle'a.

Poszkodowanych jest 19 osób, 11 trafiło do szpitali.

— Wśród osób poszkodowanych są m.in. dzieci w wieku 12-16 lat oraz osoby dorosłe w wieku 49-57 lat. Bilans będzie pewnie znany za jakiś czas, ponieważ cały czas udzielamy pomocy osobom poszkodowanym. Na szczęście część tych osób zostaje w miejscu zdarzenia, czyli są to osoby, które nie wymagają hospitalizacji. Te osoby, które są przewożone do szpitali, to są osoby, które mają uraz głowy, uraz klatki piersiowej, a także urazy kończyn górnych i dolnych — wskazał rzecznik wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Piotr Owczarski.



Na miejscu jest 6 zespołów ratownictwa medycznego.

Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji przekazała, w jaki sposób doszło do zdarzenia.

— Jeden tramwaj najechał na tył drugiego, obaj motorniczy byli trzeźwi. Z informacji przekazanych nam przez policjantów wynika również, że jeden z motorniczych pojechał do szpitala — poinformowała Adamus.

Linie 7, 9, 22, 24 i 25 zostały skierowane na objazdy.

— W tej chwili ruch w kierunku Placu Zawiszy jest wstrzymany. Tramwaje jeżdżą objazdem przez Most Śląsko-Dąbrowski — przekazał rzecznik Tramwajów Warszawskich, Witold Urbanowicz.

0 7.45 na rondzie Charles'a de Gaulle'a w Warszawie zderzyły się 2️⃣ tramwaje jadące w kierunku centrum. 1️⃣0️⃣ osób jest poszkodowanych. Na miesjcu 6️⃣ ZRM. Ruch tramwajów zablokowany. Trwa akcja ratunkowa. pic.twitter.com/haRs2b3qPk — WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie (@PogRatunkoweWaw) April 29, 2025

Czytaj też: Dwa poważne wypadki na S2 w Warszawie. Wzrosła liczba rannych [UTRUDNIENIA]

Źródło: RDC/IAR Autor: RDC /PL