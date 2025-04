Remont torów na Wołoskiej. Są zmiany w ruchu [SPRAWDŹ] RDC 29.04.2025 15:38 Od dziś utrudnienia na Mokotowie. Tramwajarze rozpoczęli remont torowiska u zbiegu Wołoskiej i Madalińskiego. W związku z tym tramwaje nie kursują między przystankami Nowowiejska i Woronicza. Koniec prac planowany jest w sobotę.

Remont torowiska na Mokotowie (autor: Infoulice)

Utrudnienia dla pasażerów komunikacji zbiorowej na Mokotowie. Będzie trudniej dojechać m.in. do „Mordoru”.

Tramwajarze rozpoczęli pracę na Wołoskiej u zbiegu z ulicami Kulskiego i Madalińskiego. Przejazd został zamknięty, a autobusy zostały skierowane na trasy objazdowe.

Nie można skręcić w lewo z Wołoskiej w Kulskiego oraz z Boboli w Madalińskiego. Utrudnienia można ominąć, zawracając przy Żaryna lub Odyńca.

Koniec prac jest planowany w sobotę, 3 maja, o godzinie 3:30.

W drugiej połowie sierpnia tramwajarze wrócą na Wołoską, aby wyremontować przejazd na wysokości ulicy Dąbrowskiego.

Autobusy i tramwaje na objazdach

Autobusy linii 138 zmieniły trasę w kierunku pętli Bokserska – z ulicy Madalińskiego skręcają w aleję Niepodległości, następnie w ulicę Odyńca i dojadą do Wołoskiej. Z kolei autobusy linii 168 w stronę Spartańskiej jadą prosto ulicami Stefana Batorego i Boboli do Wołoskiej.

W związku z rozpoczęciem prac przy budowie węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu Rakowieckiej i alei Niepodległości oraz pracami towarzyszącymi na przyległych odcinkach do 4 maja tramwaje nie jeżdżą między przystankami Nowowiejska i Woronicza. Od 5 maja tramwaje od strony Służewca będą dojeżdżać do pętli Kielecka, a od strony Centrum – do stacji metra Pole Mokotowskie.

Czytaj też: Zamknięte ulice, objazdy i zakazy parkowania. Drugi dzień szczytu państw Trójmorza