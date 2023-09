Zamiast kwadransa, prawie 45 min. Paraliż przez budowę tramwaju do Wilanowa Adam Abramiuk 12.09.2023 07:26 Duże opóźnienia autobusów codziennie kursujących ciągiem ulic Belwederskiej i Sobieskiego w Warszawie. Przyczyną są prace w związku z budową linii tramwajowej do Wilanowa. Skrzyżowanie Belwederskiej, Spacerowej, Gagarina i Sobieskiego stało się wąskim gardłem i sprawia trudność w mijaniu się autobusów.

- Zdajemy sobie sprawę że sytuacja jest tam trudna - mówi rzecznik Miejskich Zakładów Autobusowych. - Pasy są wąskie i mogą pojawiać się ubytki w nawierzchni. To powoduje opóźnienia w kursowaniu autobusów i to duże. Sytuacja jest tymczasowa i musimy sobie z tym poradzić, liczymy na to, że ta inwestycja szybko się skończy i wrócimy do normalnych możliwości prowadzenia tam ruchu autobusowego - tłumaczy.



Także piesi mają duże trudności w poruszaniu się w tej okolicy. Codziennie inna droga do pracy - mówią i dodają, że trasa do metra zajmuje im zamiast wcześniejszych 15 minut, aż 45.





Zgodnie z zapewnieniami Tramwajów Warszawskich sytuacja w tej okolicy ma poprawić się do końca tego roku. Częściowo zostanie otwarta ulica Spacerowa, co ma rozluźnić ruch na skrzyżowaniu.

Kierowcy w korkach

Olbrzymie problemy mają też kierowcy. Samochody nie mogą wyjechać np. z ulicy Bobrowieckiej ze względu na zapchaną w porannym i popołudniowym szczycie ulicę Chełmską. W poniedziałek ruch tam był sparaliżowany.

Mieszkańcy jechali w poniedziałek kilometrowy odcinek nawet 30 minut. - Właśnie spóźniłem się na rehabilitację. Miałem być pół godziny temu - usłyszał nasz reporter.

A to dlatego, że budowniczowie nowej trasy tramwajowej do Wilanowa rozpoczynają przebudowę kolejnego odcinka sieci ciepłowniczej. Prace już w nocy z niedzieli na poniedziałek spowodowały zamknięcie wjazdu z ulicy Gagarina w Sułkowicką. Kierowcy jadą objazdami, a autobusy zmieniły swoje trasy. Utrudnienia w ruchu potrwają tydzień.

Ślepa Sułkowicka, skręt w Sielecką, Nabielaka bez zmian

Od poniedziałku, 11 września, kierowcy jadący ulicą Gagarina od strony Czerniakowskiej muszą skręcić w lewo na skrzyżowaniu z Górską. Dalej ten pas jezdni jest zamknięty (z wyłączeniem dojazdu do posesji).

Ulica Sułkowicka straciła swoje połączenie z Gagarina. Został na niej wprowadzony ruch dwukierunkowy, tak aby można było w nią wjechać i wyjechać z niej od strony Belwederskiej.

U zbiegu Gagarina z Sielecką, podróżujący od strony Czerniakowskiej, również mają możliwość skrętu w lewo w stronę Chełmskiej.

Na ulicy Nabielaka utrzymany został ruch jednokierunkowy od Belwederskiej do Gagarina. W poniedziałek, 18 września, w rejonie Sułkowickiej zostanie przywrócona poprzednia organizacja ruchu.

Autobusy na innych trasach

Autobusy linii 131 jadące w stronę Dworca Centralnego ominą utrudnienia ulicami Sielecką, Chełmską, Dolną, Puławską i Waryńskiego. Linia 167 w kierunku Starego Bemowa jedzie Czerniakowską i Trasą Łazienkowską. 168 i 180 w drodze na Spartańską i Chomiczówkę ominą utrudnienia Sielecką, Chełmską i Belwederską. Autobusy nocne N31 i N81 na Dworzec Centralny z Jana III Sobieskiego jadą prosto Belwederską.

Zmianie uległa lokalizacja przystanku Stępińska 52 – znajdującego się do tej pory na ulicy Gagarina. Na czas robót został przeniesiony na Sielecką w kierunku Chełmskiej – około 100 metrów od skrzyżowania z ulicą Gagarina.

Opóźnienia na budowie

Inwestycja spowodowała też zamknięcie ulic Spacerowej i Goworka, nie będą one przejezdne pomimo wcześniejszych zapewnień ratusza o ich otwarciu we wrześniu. Potwierdził to rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz.

"Wykonawca przesuwa termin otwarcia ulic Goworka i Spacerowej na listopad" - powiedział Dutkiewicz. Dodał, że powodem przesunięcia jest opóźnienie prac "na ciepłociągu".

Na początku września udało się przywrócić ruch tramwajowy na Puławskiej, niestety jeżdżą tamtędy tylko 3 linie, a nie 5 jak przed zamknięciem. Na Puławską wrócili także kierowcy. Do dyspozycji w stronę centrum mają dwa pasy ruchu, dalej jadą do Waryńskiego. Nadal jest zamknięty odcinek do placu Unii Lubelskiej.

Gorzej jest w stronę Mokotowa. Ulica Waryńskiego tuż przed Puławską zwęża się do jednego pasa i kierowcy muszą odstać tu swoje. Rozkopany jest 6-kilometrowy odcinek w ciągu ul. Sobieskiego i al. Rzeczpospolitej. Na ulicy Sobieskiego do dyspozycji jest tylko jeden pas ruchu w każdą stronę. Szczególnie ciężka sytuacja panuje na odcinku między ulicami Spacerową a Dolną. Korek w stronę Wilanowa tworzy się tam przez cały dzień. Światła przy Dolnej przepuszczają tylko po kilka pojazdów. Pasażerowie samochodów i autobusów tracą tam mnóstwo czasu.

Utrudnienia na ulicy Sobieskiego i alei Rzeczpospolitej potrwają jeszcze kilka miesięcy. Termin prac zapisany w umowie z wykonawcą, firmą Budimex, mija w styczniu 2024 roku. Linia tramwajowa do Wilanowa będzie miała łączną długość blisko 19 kilometrów. Połączy Wolę, Odolany, Dworzec Zachodni, Ochotę, Mokotów i Wilanów.

