Utrudnienia na S8 na węźle Radzymin Płd. w kierunku Białegostoku RDC 10.09.2023 13:34 Od niedzieli do piątku, 15 września, kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami na S8 na węźle Radzymin Płd. w kierunku Białegostoku. W związku z pracami drogowców do dyspozycji będą tylko dwa pasy ruchu.

Zmiany na S8 (autor: GDDKiA Warszawa)

Drogowcy w poniedziałek rozpoczną wymianę dylatacji na trasie S8, w związku z tym kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami już od niedzieli.

"Na węźle Radzymin Południe w ciągu S8, na jezdni w stronę Białegostoku, uszkodzona została dylatacja. W niedzielę, 10 września, wprowadzamy zmianę w organizacji ruchu, by wymienić urządzenie" - przekazała rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska.

Dodała, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa jak i minimalizacji utrudnień, roboty będą prowadzone w dwóch etapach, przy zajęciu części jezdni. Kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu.

Od 11 do 15 września zamknięta będzie prawa strona jezdni, będzie też ograniczenie prędkości do 80 km/h. Z kolei od 18 do 22 września zamknięta będzie lewa strona jezdni, a prędkość zostanie ograniczona do 60 km/h.

Na węźle Radzymin Południe w ciągu #S8, na jezdni w stronę Białegostoku, uszkodzona została dylatacja. W niedzielę (10.09) wprowadzamy zmianę w organizacji ruchu, by wymienić urządzenie: https://t.co/3Uf1bZRB8R pic.twitter.com/kxeocPjxdN — GDDKiA Warszawa (@GDDKiA_Warszawa) September 8, 2023

Czytaj też: Śmiertelny wypadek w Chrcynnie pod Nasielskiem. Nie żyje motocyklista