Śmiertelny atak na lekarza w Krakowie. Dwa zarzuty dla funkcjonariusza Służby Więziennej RDC 30.04.2025 11:39 Prokuratura w Krakowie poinformowała, że 35-letni funkcjonariusz Służby Więziennej usłyszał zarzut zabójstwa lekarza i usiłowania uszkodzenia ciała pielęgniarki. Chodzi o zdarzenie z Krakowa. We wtorek zamordowany został lekarz ortopeda Szpitala Uniwersyteckiego Tomasz Solecki. Do gabinetu, w którym badał pacjentkę, wtargnął 35-letni mężczyzna i zaatakował medyka nożem. Śledczy poinformowali, że napastnik zadał mu nawet kilkadziesiąt ran.

Prokuratura postawiła zarzut zabójstwa lekarza funkcjonariuszowi SW (autor: PAP/Art Service)

We wtorek zamordowany został lekarz ortopeda krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego Tomasz Solecki. Do gabinetu, w którym badał pacjentkę, wtargnął 35-letni mężczyzna i zaatakował medyka nożem.

Lekarz mimo wysiłków personelu medycznego zmarł. W sprawie zabójstwa śledztwo wszczęła Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze.

Kilkadziesiąt ran

W środę przed południem zatrzymany usłyszał dwa zarzuty - poinformowała prokuratura w Krakowie. To zarzut zabójstwa lekarza i usiłowania uszkodzenia ciała pielęgniarki.

O ustaleniach sekcji poinformowała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Jak przekazała, pokrzywdzonemu zadanych zostało od kilkunastu do kilkudziesięciu ran w obrębie brzucha i klatki piersiowej.

Prokuratura wnioskuje o trzymiesięczny areszt tymczasowy dla podejrzanego o zabójstwo lekarza w Krakowie. 35-letni funkcjonariusz Służby Więziennej nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień - przekazała rzeczniczka Oliwia Bożek-Michalec.

Jak wyjaśniła rzeczniczka, według prokuratury konieczne będzie uzyskanie opinii sądowo-psychiatrycznej, która - z uwagi na charakter zdarzenia - z dużym prawdopodobieństwem będzie poprzedzona obserwacją psychiatryczną.

To funkcjonariusz Służby Więziennej

– Osobą, która została zatrzymana w tej sprawie, okazał się funkcjonariusz Służby Więziennej – przekazał szef Ministerstwa Sprawiedliwości Adam Bodnar.

Dodał, że funkcjonariusz ten jest zatrudniony przez Areszt Śledczy w Katowicach. – Postanowiliśmy od razu sprawdzić wszystkie jego dane osobowe, przebieg jego służby i wraz z funkcjonariuszami Służby Więziennej zastanowić się, jak to w ogóle było możliwe, kto popełnił błąd, dlaczego doszło do takiej tragedii – podkreślił.

Wniosek o odwołanie dyrektora SW

Szef MS dodał, że w związku z morderstwem lekarza Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, będzie wnioskował do premiera o odwołanie płk. Andrzeja Pecki ze stanowiska dyrektora generalnego Służby Więziennej.

– Ta sytuacja, ale także inne sytuacje niestety nam pokazują, że musimy tutaj pójść bardzo mocno do przodu i zastanowić się nad dalszymi, głębszymi zmianami, jeśli chodzi o funkcjonowanie Służby Więziennej – mówił szef MS.

– Uznaliśmy, że to jest czas, żeby dokonać pewnych zmian personalnych, dlatego będę wnioskował do premiera Donalda Tuska o odwołanie płk. Andrzeja Pecki ze stanowiska dyrektora generalnego Służby Więziennej – powiedział Bodnar.

Jak powiedział, zmiana ta jest niezbędna z punktu widzenia „nowego otwarcia” w Służbie Więziennej.

Będą zmiany w prawie?

Minister sprawiedliwości był pytany na briefingu prasowym o ewentualne zmiany w prawie w związku z nasilającymi się w ostatnim czasie atakami na osoby związane z ochroną zdrowia.

– Faktycznie to jest tak, że przecież to nie jest temat, który znamy od dzisiaj. Już jakiś czas temu był on sygnalizowany przez środowisko ratowników medycznych, ale nie tylko ratowników. Jest przygotowany odpowiedni projekt zmian przepisów dotyczących ochrony funkcjonariuszy publicznych (...). Ten projekt, myślę, że to jest kwestia już najbliższych dni, będzie przedmiotem konsultacji społecznych i stanie na Radzie Ministrów – odpowiedział Bodnar.

Wyjaśnił, że chodzi o doprecyzowanie przepisów regulujących sytuacje, które – zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości – do tej pory niewystarczająco chroniły funkcjonariuszy publicznych, w szczególności osoby wykonujące zawody medyczne.

Bodnar poinformował też o pracach prowadzonych obecnie w prokuraturze, które dotyczą nowych wytycznych Prokuratora Generalnego w związku z przestępstwami popełnianymi wobec ratowników medycznych. Celem tych wytycznych będzie wskazanie, w jaki sposób prokuratura powinna skuteczniej reagować w tego typu przypadkach.

Lekarza ratowało 20 osób

Śmiertelnie raniony lekarz był ortopedą. Specjalizował się w chirurgii ręki, był uważany za jednego z najlepszych specjalistów w Szpitalu Uniwersyteckim. Próby ocalenia jego życia trwały około dwóch godzin. W akcji ratunkowej uczestniczyli specjaliści z dwóch innych: szpitali im. Jana Pawła II i Szpitala Dziecięcego. Łącznie w ratowanie lekarza było zaangażowanych około 20 osób.

Atak potępiła wcześniej minister zdrowia Izabela Leszczyna. "Agresja wobec tych, którzy pełnią misję ratowania naszego zdrowia i życia, jest barbarzyństwem i zasługuje na najwyższy wymiar kary" - napisała.

Ministerstwo Zdrowia złożyło kondolencje rodzinie bliskim oraz współpracownikom zamordowanego lekarza.

Tragiczny atak na ratownika w Siedlcach

To kolejny atak na medyka w tym roku. W styczniu śmiertelnie raniony został ratownik medyczny w Siedlcach.

Do tragedii doszło 25 stycznia w jednym z mieszkań przy ul. Sobieskiego. 59-letni Adam Cz. sam wezwał do siebie pogotowie, bo uderzył się w głowę. Ratownicy chcieli zabrać go do szpitala, wówczas chwycił noże. Jednym śmiertelnie ranił w klatkę piersiową 64-letniego Cezarego L., drugim ranił w rękę młodszego medyka. Sprawca usłyszał zarzuty. Przebywa w areszcie. Grozi mu dożywocie.

Mężczyzna trafił do aresztu po tym, jak usłyszał zarzut zabójstwa 64-letniego ratownika medycznego oraz napaści na drugiego - 28-latka.

Jak informowaliśmy, Adam Cz. już wcześniej odsiadywał wyroki w więzieniu. Miał być karany za prowadzenie pojazdów po alkoholu, ale też za znęcanie się nad domownikami. Ponadto do podejrzewanego wcześniej pogotowie jeździło z policją.

Czytaj też: Przebudowa DW 634 w Wołominie. Wiemy, kiedy będzie nowa organizacja ruchu