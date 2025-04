„Budzi to dużo negatywnych emocji”. Mieszkańcy Wawra komentują Park Aktywności Rodzinnej Adrian Pieczka 29.04.2025 21:53 Budzi to dużo negatywnych emocji — mówią mieszkańcy Wawra o Park Aktywności Rodzinnej. Problemem ma być hałas, ulice zastawione samochodami i brak kanalizacji. Przestrzeń otwarto po roku zwłoki. Opóźnienie wynikło z przedłużających się procedur odbioru elementów.

12 Park Aktywności Rodzinnej (autor: RDC)

Po roku zwłoki otwarto Park Aktywności Rodzinnej w warszawskim Wawrze. Opóźnienie wynikło z przedłużających się procedur odbioru elementów parku.

W nowo oddanej przestrzeni można korzystać z placu do minigolfa, boisk do siatkówki, badmintona i buli, czy wybiegu dla psów.

Jednak okoliczni mieszkańcy, w porównaniu do osób korzystających z terenu, nie są zadowoleni z inwestycji.

— Budzi to dużo negatywnych emocji. Włożono 12 milionów złotych, a efekt jest niewspółmierny — stwierdziła jedna z mieszkanek.

— Przyjdzie weekend a my, zamiast odpocząć, będziemy mieli hałas — dodał drugi mieszkaniec.

Dzielnica apeluje

W trakcie oficjalnego otwarcia w weekend okoliczne ulice zostały kompletnie zastawione samochodami. Dzielnica apeluje, by wybierać inne środki transportu.

— Zachęcamy, żeby przyjeżdżać do parku rowerami, przy okazji zwiedzając przepiękne okolice lub wybierając się na piesze wędrówki. Wejście do parku jest od ulicy Węglarskiej, a całkiem niedaleko znajdują się przystanki autobusowe — powiedział rzecznik dzielnicy Wawer Piotr Jaszczuk.

Rzecznik podkreślił, że park mieści się w środku lasu.

— U zbiegu ulic Trakt Lubelski, Lucerny i Węglarska. Na użytkowników czeka kładka widokowa, drewniany plac zabaw dla dzieci, psi wybieg, boisko do kometki, piłki siatkowej i buli, szachy XXL, pole do minigolfa, hamaki i miejsce na ognisko, no i oczywiście kawiarnia — dodał.

Cały sprzęt potrzebny np. do gry w minigolfa czy bule można za darmo wypożyczyć w pawilonie w centrum parku.

Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/DJ