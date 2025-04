Nie żyje wieloletni prezes Drukarza Zbigniew Kania. Zginął w tragicznym wypadku w Wawrze RDC 23.04.2025 21:32 Nie żyje Zbigniew Kania, wieloletni prezes klubu piłkarskiego Drukarz Warszawa. Jak ustalili reporterzy Polskiego Radia RDC, 68-latek zginął w tragicznym wypadku w Wawrze. — Był człowiekiem, do którego można było zawsze przyjść, o każdej porze dnia i nocy — wspomina trener dzieci i młodzieży w Drukarzu Mariusz Grzesiak.

KS Drukarz (autor: Mapy Google)

Nie żyje wieloletni prezes klubu piłkarskiego Drukarz Warszawa. Zbigniew Kania zmarł w wyniku tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę wielkanocną na ul. Korkowej w warszawskim Wawrze — ustalili reporterzy Polskiego Radia RDC. Dzień po zdarzeniu, w wyniku odniesionych obrażeń, życie stracił także 36-letni motocyklista.

Prezesa Zbigniewa Kanię wspomina trener dzieci i młodzieży w Drukarzu oraz bliski współpracownik zmarłego prezesa Mariusz Grzesiak. — Byłem w szoku, nogi się pode mną ugięły — wyznaje Grzesiak.

— Dzień wcześniej spędziłem z prezesem dobre 3-4 godziny. Wygłupialiśmy się, śmialiśmy się, tym bardziej że prezes ostatnio podleczył swoje zdrowie, no bo walczył długo z chorobą nowotworową i to taką ciężką. Wyszedł z tego. Zaczął cieszyć życiem. Wiem, że był wielkim miłośnikiem wędkarstwa, uwielbiał jeździć na swoją działeczkę — mówi Grzesiak.

Grzesiak podkreśla, że śmierć prezesa jest wielką stratą.

— Był człowiekiem takim, do którego można było zawsze przyjść, o każdej porze dnia i nocy. To była osoba, która zawsze podkreślała, że jego telefon jest czynny 24 godziny na dobę. To był człowiek taki, który zawsze pomógł. Nigdy nie zostawił drugiej osoby ze świadomością, że nic nie da rady zrobić czy wskórać — podkreśla Grzesiak.

Drukarz był projektem życia Kani.

— Dla którego oddał serce, na pewno poświęcił kawał zdrowia, to wszystko było kosztem rodziny, życia prywatnego, ale on naprawdę ten klub doprowadził do tego, że otrzymaliśmy złoty certyfikat PZPN-u. W tym klubie też jego praca później miała konkretne wymierne efekty — dodaje Grzesiak.

Kania zarządzał Drukarzem przez 18 lat. W trakcie jego kadencji klub znowu stał się rozpoznawalną marką w całej Polsce.

Rozwijana była nie tylko sekcja piłkarska, ale również łucznicza, czego efektem był udział zawodniczki Drukarza na igrzyskach olimpijskich w 2004 roku.

Rozwinięty ośrodek piłkarski w Parku Skaryszewskim był jedną z baz treningowych podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku. Finalnie w 2019 roku Polski Związek Piłki Nożnej odznaczył działalność klubu Złotym Certyfikatem. Jest to najwyższy rangą laur przyznawany za wzorową pracę z młodymi adeptami piłki nożnej.

