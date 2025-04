Atak nożownika w szpitalu. Raniony lekarz w stanie ciężkim RDC 29.04.2025 12:03 Atak nożownika w szpitalu w Krakowie. Raniony został lekarz, jest w ciężkim stanie. Jak informuje policja, napastnik wszedł do gabinetu, gdy odbywała się tam wizyta innego pacjenta. Został zatrzymany.

Policja

Atak nożownika na terenie szpitala uniwersyteckiego przy ulicy Jakubowskiego w Krakowie. Ranny został lekarz.

Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie powiedział w TVP Info, że mężczyzna wszedł do gabinetu, gdy odbywała się tam wizyta innego pacjenta.

— Ten mężczyzna, który wtargnął do tego gabinetu, on początkowo był agresywny, rozpoczął kłótnię z tym lekarzem, po czym wyciągnął niebezpieczne narzędzie, którym kilkukrotnie ugodził lekarza. Słysząc, co się dzieje, na miejsce wezwana została ochrona, która obezwładniła i ujęła tego napastnika - wskazał policjant.

Stan rannego lekarza jest określany jako ciężki.

