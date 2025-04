Brak opadów i wysokie temperatury. Na Mazowszu mamy suszę hydrologiczną Iwona Rodziewicz-Ornoch 30.04.2025 06:11 Mazowsze zmaga się z suszą hydrologiczną. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał do odwołania ostrzeżenie hydrologiczne dla rzeki Radomki. – W następnych dniach będzie dosyć wysoka wartość temperatury, wyżowa pogoda, a więc większe parowanie. Ta sytuacja się nie poprawi i nie widać jakichś większych perspektyw zmiany – mówi Grzegorz Walijewski z IMGW.

Susza hydrologiczna na Mazowszu (autor: RDC)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie hydrologiczne przed suszą hydrologiczną dla rzeki Radomki. Powodem jest brak opadów i wysokie temperatury jak na tę porę roku.

– Spodziewamy się, że zarówno dla Radomki, jak i jej dopływów przepływy będą cały czas niższe, a to już jest susza hydrologiczna. Możemy więc śmiało powiedzieć, że susza hydrologiczna panuje w województwie mazowieckim – mówi Grzegorz Walijewski z IMGW.

Bardzo słabe przepływy wody obserwuje się też na rzekach Łydynia, Wilga czy Narew.

Na tej ostatniej rok temu w majówkę na wodomierzu w Zambskach Kościelnych było 262 cm, a obecnie jest poniżej 140 cm.

Walijewski zaznacza, że na wszystkich mazowieckich rzekach są obecnie strefy wody niskiej, a prognozy nie są optymistyczne.

– W następnych dniach będzie dosyć wysoka wartość temperatury, wyżowa pogoda, a więc większe parowanie. Ta sytuacja się nie poprawi i nie widać jakichś większych perspektyw zmiany. Co prawda w tak zwany długi weekend majowy będą obserwowane opady, również w województwie mazowieckim, na południu to będą znowu burze, ale to cały czas jest, tak trochę kolokwialnie mówiąc, kropla w morzu potrzeb – zauważa.

Nie najlepiej jest również w przypadku wilgotności gleby. Problemy przez to mogą mieć rolnicy.

– Wilgotność gleby w północnej części województwa i punktowo centralnej spadła poniżej 40, a nawet 30 proc. To zaś dla rolnictwa jest bardzo ważny wskaźnik, ponieważ te 30, 40 proc. jest istotne dla roślin. Jeżeli bowiem wilgotność poniżej tej wartości spada, to rośliny nie mogą pobrać odpowiedniej ilości wody, żeby rozwijać się prawidłowo – mówi Walijewski.

Z kolei w mazowieckich lasach prawie w całym województwie jest obecnie duże zagrożenie pożarowe. Mapy leśników są czerwone.

– Mapy zagrożenia pożarowego są praktycznie w całym kraju czerwone, szczególnie po południu, kiedy jest wyższa temperatura. Parowanie przewyższa opad i to naprawdę przewyższa w niektórych miejscach w województwie mazowieckim już o ponad miesiąc, czyli deficyt opadów jest miesięczny. Więcej wody wyparowało niż spadło – dodaje Walijewski.

W najbliższym czasie nie ma perspektyw na poprawę sytuacji hydrologicznej w regionie. Alert IMGW dla Radomki obowiązuje do odwołania.

