Marznące deszcze, gołoledź i gęste mgły na Mazowszu. Są alerty IMGW RDC 25.12.2024 17:34 Dziś w nocy w części Mazowsza mogą wystąpić marznące deszcze powodujące gołoledź oraz gęste mgły. Dla wschodnich i południowych powiatów województwa Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. W związku z gęstymi mgłami widoczność może być ograniczona do ok. 100 metrów.

Ślisko na drogach Mazowsza (autor: UM Warszawa)

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia w związku z opadami marznącego deszczu lub mżawki powodującymi gołoledź zostały wydane dla wschodniej części Mazowsza.

Alerty od godz. 23:00 do godz. 6:00 26.12. obwiązuje w powiatach: ciechanowski, mławski, przasnyski, makowski i ostrołęcki.

Alerty od 26.12. od godz. 01:00 do godz. 9:00 obowiązują w powiatach: pułtuski, wyszkowski, węgrowski, ostrowski i sokołowski.

Wydano również alert z powodu gęstej mgły od godz. 20:00 do godz. 9:00 dla powiatów: garwoliński, kozienicki, białobrzeski, radomski, Radom, przysuski, szydłowiecki, lipski i zwoleński.

W nocy ze środy na czwartek w całej Polsce wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy i południu możliwe opady deszczu, na południu opady śniegu, a na północnym wschodzie opady mżawki marznącej. Na przeważającym obszarze wystąpią mgły marznące, ograniczające widoczność do dwustu metrów.

Temperatura wyniesie od - 4 st. C. na południu, 0 w centrum, a do 4 st. C. na wybrzeżu, gdzie będzie najcieplej. Wiatr wystąpi południowo-zachodni, słaby.

Pogoda na drugi dzień świąt

W czwartek sytuacja będzie podobna – zachmurzenie umiarkowane i duże.

Na północy i północnym zachodzie opady deszczu i mżawki, a na południu jeszcze na początkowo silne zachmurzenie i mgły marznące, ograniczające widzialność do dwustu metrów.

Temperatura wyniesie od 0 do 1 st. C na południu do 7 st. C na wybrzeżu.

Wystąpi wiatr słaby, południowo zachodni. W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie umiarkowane i duże; głównie na północy i na północnym zachodzie, tam opady deszczu i mżawki. Na pozostałym obszarze silne zachmurzenia i mgła marznąca, ograniczająca widoczność do dwustu metrów.

Temperatura wyniesie od - 4 st. C. na południu do 6 st. na wybrzeżu, wiatr południowo zachodni i zachodni, słaby.

W części południowo wschodniej i południu oraz północnym zachodzie, IMGW ostrzega przed gęstymi mgłami ograniczającymi widoczność do 100 m. Na południowym zachodzie, w obniżeniach terenu również mogą wystąpić gęste mgły ograniczające widzialność do 100 m.

Czytaj też: Kazachstan. Prawdopodobną przyczyną katastrofy samolotu zderzenie ze stadem ptaków