Skrajnie zaniedbana 31-latka zmarła. Sąd zmniejszył wyrok dla ojca, który miał się nią opiekować Iwona Rodziewicz-Ornoch 29.04.2025 19:18 Zapadł prawomocny wyrok w sprawie ojca, który skrajnie zaniedbał swoją niepełnosprawną córkę, skutkiem czego była śmierć 31-latki. Mieczysław D. spędzi w więzieniu 1,6 roku. Wcześniejszy wyrok zakładał karę dwóch lat pozbawienia wolności. – Mężczyzna nie zrobił w zasadzie nic, by córka żyła w godnych warunkach – mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz.

Sąd Rejonowy w Przasnyszu (autor: Mapy Google)

Jest prawomocny wyrok w sprawie śmierci 31-letniej kobiety. Skazany na 1,6 roku pozbawienia wolności został jej ojciec.

Katarzyna D. chorowała na porażenie mózgowe. Mieszkała z tatą Mieczysławem D. w miejscowości Olszewka w powiecie przasnyskim.

Jak mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz, ojciec dopuścił się wobec córki rażących zaniedbań.

– Jak ustalono, w okresie od sierpnia do 23 października 2021 roku nie wywiązywał on się z obowiązku opieki, nie dostarczał jej odpowiedniej ilości pożywienia, nie zapewniał opieki medycznej, nie zrobił w zasadzie nic, by córka żyła w godnych warunkach. Wobec Katarzyny ojciec dopuścił się zaniedbania natury higienicznej. Dziewczyna miała rozległe odparzenia i odleżyny na całym ciele, doprowadził jej organizm do wycieńczenia. Kobieta była stale niedożywiona i w znacznym stopniu odwodniona – informuje rzeczniczka.

W efekcie zaniedbań kobieta zmarła w październiku 2021 roku.

Sąd Rejonowy w Przasnyszu uznał Mieczysława D. winnego znęcania się nad córką Katarzyną D. i rażących zaniedbań, których skutkiem była śmierć kobiety.

Mężczyzna został skazany na dwa lata pozbawienia wolności. Na skutek apelacji obrońcy oskarżonego Sąd Okręgowy w Ostrołęce zmienił wyrok, wymierzając Mieczysławowi D. karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok jest prawomocny i wykonalny.

