Ślisko na drogach Mazowsza. IMGW ostrzega przed oblodzeniem, może padać też śnieg [PROGNOZA] RDC 22.11.2024 15:59 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem dróg na Mazowszu. Ślisko będzie aż do jutrzejszego poranka. Jak informują synoptycy, aż do niedzieli natomiast możemy spodziewać się okresowych opadów śniegu.

8 Zima w Siedlcach (autor: RDC)

W piątkowe popołudnie IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem dróg w niemal całym kraju. Ostrzeżeniami objęto całe zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, podkarpackie, świętokrzyskie, łódzkie, wielkopolskie, pomorskie, lubelskie, przeważający obszar woj. kujawsko-pomorskiego i małopolskiego, wschodnią część woj. podlaskiego, południową i zachodnią część woj. mazowieckiego, a także powiat braniewski, elbląski i Elbląg w woj. warmińsko-mazurskim.

Na terenie objętym ostrzeżeniami, pojawią się oblodzenia mokrych nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. W tych regionach temperatura minimalna wyniesie od -3 st. C do 0 st. C, przy gruncie od -4 st. C do -1 st. C, a lokalnie -6 st. C. - wskazano w komunikacie.

Ostrzeżenia przed oblodzeniem wydane przez IMGW będą obowiązywać od godz. 19 w piątek, do godz. 9.00 w sobotę.

Śnieg na Mazowszu

Intensywne opady śniegu odnotowano dziś od wczesnych godzin porannych w województwie mazowieckim.

W Warszawie Zarząd Oczyszczania Miasta ogłosił akcję ALFA. 170 posypywarek o godz. 3:40 wyjechało na te ulice, którymi kursują autobusy miejskie. Działania obejmowały 1500 km stołecznych dróg. Służby działały także w innych miastach Mazowsza.

Zimowa aura jest spowodowana napływaniem do Polski arktycznego powietrza. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, opadów śniegu należy spodziewać się do niedzieli. Choć nie będą one intensywne, to miejscami mogą powodować utrudnienia.

– Chociażby ze względu na to, że występują one przy dodatniej temperaturze powietrza. Te opady przy styku ziemią po prostu się rozpuszczają, a wieczorem i w nocy temperatura będzie ujemna, w związku z czym będzie dochodzić do zamarzania tych mokrych nawierzchni dróg i chodników – mówi Jakub Gawron z IMGW.

Pogoda w sobotę

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami też rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, na zachodzie i północy też deszczu ze śniegiem. Na wybrzeżu możliwe burze.

Temperatura maksymalna od 0 st.C, 1 st.C na wschodzie do 4 st.C, 5 st.C na zachodzie i nad morzem, tylko w dolinach karpackich od -3 st.C do -1 st.C.

Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na zachodzie oraz obszarach podgórskich w porywach do 55 km/h, zachodni.

Źródło: RDC/PAP Autor: RDC /PA