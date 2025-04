Kilkukilometrowy korek na Wisłostradzie. Duże utrudnienia na Czerniakowskiej [SPRAWDŹ] RDC 30.04.2025 07:34 Rozpoczęła się wymiana nawierzchni na ul. Czerniakowskiej w Warszawie. Od rana występują duże utrudnienia w ruchu, ponieważ jezdnia w stronę Żoliborza, od Bartyckiej do mostu Łazienkowskiego została zamknięta. Kierowcy w obu kierunkach muszą jechać sąsiednią. Autobusy zmieniły swoje trasy.

4 Utrudnienia na Czerniakowskiej (autor: RDC)

Tradycyjnie długi weekend majowy drogowcy przeznaczą na frezowanie i asfaltowanie. Przemianę przejdzie jezdnia ulicy Czerniakowskiej w stronę Żoliborza. Nowa nawierzchnia pojawi się na odcinku od Bartyckiej do mostu Łazienkowskiego.

Roboty rozpoczęły się już we wtorek, 29 kwietnia, o godzinie 22:00. Koniec utrudnień zaplanowano o godzinie 4:00 w niedzielę, 4 maja, tak aby nie utrudniać powrotu z majówki.

Czerniakowska stoi [UTRUDNIENIA]

Od środowego poranka występują duże utrudnienia. Około 7:30 korek osiągnął blisko 2,5 km. Na miejscu jest reporter Polskiego Radia RDC, który relacjonuje sytuację drogową na bieżąco.

W stronę Żoliborza korek ma już blisko 3 kilometry i zaczyna się na wysokości Trasy Siekierkowskiej. Kierowcy w tym miejscu jadą bardzo wolno, ponieważ pomiędzy ulicą Bartycką a mostem Łazienkowskim jest do dyspozycji tylko jeden pas ruchu.

W stronę Sadyby ulica Czerniakowska korkuje się już od mostu Poniatowskiego. Mimo dwóch pasów ruchu zjeżdżający z mostów i osiedlowych ulic kierowcy mocno spowalniają tu ruch.

Zamknięta Czerniakowska

Jezdnia Czerniakowskiej w stronę Żoliborza została zamknięta za skrzyżowaniem z ulicą Bartycką. Tu kierowcy przejadą na sąsiednią nitkę, gdzie będą mieli jeden pas. Na właściwą jezdnię wrócą za mostem Łazienkowskim. W stronę Wilanowa będą dwa, a miejscami trzy, pasy ruchu.

Przed skrzyżowaniem z Bartycką Wisłostrada w stronę Żoliborza będzie miała dwa pasy: do jazdy prosto i do skrętu w prawo. Wyjazd z ulicy Bartyckiej na Czerniakowską zostanie zwężony do jednego pasa. Kierowcy pojadą nim w każdą stronę. Zachowana zostanie możliwość skrętu w lewo w Bartycką z jezdni Wisłostrady prowadzącej do Wilanowa.

Do ulicy Mikkego będzie można dojechać remontowaną nitką Wisłostrady, ale „pod prąd”, od ulicy Szwoleżerów. Tędy będzie także wyjazd z ulicy Mikkego. Jadący z Mokotowa nie skręcą w lewo, w Szwoleżerów. Za skrzyżowaniem ze Szwoleżerów jezdnia Czerniakowskiej w stronę Żoliborza ponownie będzie zamknięta na całej szerokości. Połączenie z Czerniakowską straci ulica Zaruskiego.

Kierowcy jadący Czerniakowską z Mokotowa, na skrzyżowaniu z Łazienkowską, będą mieli osobny pas do jazdy prosto i osobny do skrętu w lewo.

Nie wjadą natomiast na most Łazienkowski w stronę Grochowa ani na Trasę Łazienkowską w kierunku Ochoty. Powinni kierować się do mostu Poniatowskiego lub pojechać ulicami Łazienkowską, Myśliwiecką, Górnośląską i Piękną do Alej Ujazdowskich. Ślimaki z Trasy Łazienkowskiej i mostu w kierunku Żoliborza będą otwarte.

Tymczasowo zamknięte będzie przejście dla pieszych przez ulicę Czerniakowską przy Łazienkowskiej. Piesi będą kierowani do kładki przy ulicy Zaruskiego lub mostu Łazienkowskiego.

Jak ominąć utrudnienia?

Zalecany objazd od strony Żoliborza wyznaczono mostem Poniatowskiego i dalej Wałem Miedzeszyńskim do mostu Siekierkowskiego lub Alejami Jerozolimskimi, Alejami Ujazdowskimi i Belwederską.

Utrudnienia można ominąć także ulicami: Gagarina, Spacerową, Puławską do alei Szucha i Trasy Łazienkowskiej. Zalecany dojazd do ulicy Bartyckiej prowadzi aleją Polski Walczącej i ulicą Grupy „AK Bałtyk”.

Autobusy na objazdach

Autobusy linii 108 w stronę placu Trzech Krzyży i 162 do placu Hallera będą w czasie remontu skręcały w ulicę Łazienkowską i od ronda Sedlaczka pojadą swoimi stałymi trasami.

W środę autobusy linii 141 dojadą z pętli P+R Al. Krakowska tylko do Chełmskiej, a w czwartek, piątek i sobotę nie będą kursowały.

Z kolei autobusy 187 od środy do końca remontu pojadą aleją Stanów Zjednoczonych, Grochowską, Zamieniecką i Łukowska do pętli Witolin.

Czytaj też: Remont torów na Wołoskiej. Są zmiany w ruchu [SPRAWDŹ]

Źródło: RDC/Inf.pras. Autor: RDC , Adrian Pieczka/DJ