Prace drogowe na Pradze Północ i Mokotowie. Utrudnienia aż do poniedziałku [MAPY] RDC 04.04.2025 20:16 Na pierwszy kwietniowy weekend drogowcy zaplanowali frezowanie ulicy Kłopotowskiego, a w sobotę ułożą nawierzchnię na skrzyżowaniu ulicy Sobieskiego z aleją Witosa. W czasie prac kierowcy pojadą objazdami. Zmienią się też trasy komunikacji miejskiej.

Utrudnienia (autor: WTP)

Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że od piątkowego wieczoru do poniedziałkowego poranka, 4-7 kwietnia, drogowcy ułożą nowy asfalt na ulicy Kłopotowskiego. Kierowcy nie przejadą odcinkiem od Jagiellońskiej do Panieńskiej, a także przez skrzyżowanie Sierakowskiego z Kłopotowskiego.

Floriańska straci połączenie z Kłopotowskiego. Na jej jednokierunkowym fragmencie oraz na bocznej jezdni alei „Solidarności” zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy.

Dojazd do Szpitala Praskiego z Wybrzeża Szczecińskiego poprowadzi ulicami: Okrzei, Panieńską i Jasińskiego do Sierakowskiego. Z placu Weteranów 1863 r., czyli sprzed szpitala, kierowcy wyjadą na ulicę Sierakowskiego tylko w lewo, w stronę alei „Solidarności”.

Zamkniętą ulicę będzie można ominąć: aleją „Solidarności”, ulicami Jagiellońską i Zamoyskiego lub Targową do Sokolej, Zamościa i Wybrzeża Szczecińskiego.

„Autobusy linii 162 zmienią swoją trasę w kierunku EC Siekierki, a nocne N14 i N64 w stronę Dworca Centralnego. Autobusy z ulicy Kłopotowskiego skręcą w Jagiellońską, dalej pojadą Zamoyskiego, Sokolą i Zamoście do swojej stałej trasy na most Świętokrzyski” — poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Utrudnienia na Mokotowie

W sobotę, 5 kwietnia, od godziny 5 do końca dnia, jezdnia ulicy Sobieskiego w stronę centrum zostanie zamknięta pomiędzy skrzyżowaniem z alejami Witosa i Sikorskiego a ulicą Idzikowskiego.

W czasie prac z ul. Sobieskiego – od strony Wilanowa – będzie można pojechać tylko w aleję Witosa, w stronę mostu Siekierkowskiego. Natomiast jadący od centrum będą musieli skręcić w Idzikowskiego.

Z alei Sikorskiego kierowcy nie skręcą do centrum. Od strony Wisły, tak jak dotychczas, przejadą przez skrzyżowanie wyłącznie prosto. Objazd zamkniętego odcinka poprowadzi ulicami van Beethovena albo Czerniakowską.

W niedzielę drogowcy zmienią organizację ruchu w alejach Witosa i Sikorskiego. Kierowcy pojadą w obie strony jezdnią, która teraz jest zamknięta. Druga zostanie wygrodzona. Na obu alejach będą po dwa pasy do jazdy prosto.

Jadący od Doliny Służewieckiej nie skręcą na skrzyżowaniu w Sobieskiego do centrum. Dla nich pozostanie tymczasowy skręt w lewo z alei Witosa w ulicę van Beethovena. Jadący do Wilanowa powinni skręcić z alei Witosa do Powsińskiej.

ZTM przekazał, że w związku ze zmianami, autobusy linii 107 (objazd tylko w stronę Esperanto), 116, 166 i 172 będą omijały zamknięty odcinek swoich tras, w obydwu kierunkach, jadąc al. Witosa oraz ulicą Idzikowskiego; przy czym pasażerowie linii 116 powinni pamiętać, że autobusy jadące w stronę Wilanowa wrócą na podstawową trasę dopiero na wysokości skrzyżowania z Czarnomorską.

W sobotę późnym wieczorem, około 23.30, ulica Sobieskiego zostanie otwarta, a drogowcy zamkną odcinek wschodniej jezdni na skrzyżowaniu Sobieskiego z al. Witosa i al. gen Sikorskiego.

Autobusy linii 107, 166 i 503 zdążające w stronę centrum najpierw skręcą z al. gen. Sikorskiego w prawo, w ulicę Czarnomorską, a potem z niej pojadą w Sobieskiego i tą ulicą dalej prosto na północ.

