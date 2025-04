A2 będzie szersza. Jest zgoda na dodatkowe pasy ruchu na części autostrady RDC 04.04.2025 14:34 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla autostrady A2 od granicy województw łódzkiego i mazowieckiego do węzła Konotopa - poinformowała w piątek GDDKiA. Decyzja dla drugiej części trasy powinna być wydana do połowy roku.

A2 będzie szersza. Jest zgoda na dodatkowe pasy ruchu na części autostrady (autor: GDDKiA)

GDDKiA ma zezwolenia na rozbudowę A2 od granicy województwa łódzkiego do węzła Konotopa.

Wydane przez Wojewodę Mazowieckiego decyzje, jak poinformowała GDDKiA, dotyczą dwóch z czterech odcinków autostrady A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą, która będzie poszerzona o dodatkowe pasy ruchu. Pierwszy z tych odcinków zaczyna się na granicy województw i kończy ok. 3 km przed węzłem Grodzisk Mazowiecki, a drugi z nich na węźle Konotopa.

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje ZRID dla rozbudowy #A2 o dodatkowe pasy ruchu na terenie woj. mazowieckiego. Spodziewamy się takich decyzji dla woj. łódzkiego do połowy roku, co umożliwi wyłonienie wykonawców. @GDDKiA_Lodz @GDDKiA @MI_GOV_PL pic.twitter.com/Aph4A2HxeV — GDDKiA Łódź (@GDDKiA_Lodz) April 4, 2025

Dodatkowe pasy ruchu

GDDKiA przypomniała, że docelowo A2 będzie miała po trzy pasy w obu kierunkach na odcinku od węzła Łódź Północ do węzła Pruszków i po cztery pasy od węzła Pruszków do węzła Konotopa. Dyrekcja podkreśliła, że w ramach robót związanych z poszerzeniem obu jezdni, dodatkowe prace zostaną także przeprowadzone na wysokości węzła Łódź Północ (A1/A2). "W tym miejscu trasa nie wymaga rozbudowy (są tu trzy pasy ruchu na każdej z jezdni). Podjęliśmy jednak decyzję o wymianie nawierzchni oraz oświetlenia drogi na energooszczędne. Łączna długość przebudowy obejmie 92 km, z czego 89 km to budowa dodatkowych pasów, a pozostałe 3 km obejmują prace na wysokości węzła Łódź Północ" - podała Dyrekcja.

Odcinkowy pomiar prędkości

Rozbudowa A2, jak podkreśla GDDKiA, dotyczy nie tylko opracowania projektu dobudowy dodatkowych pasów ruchu, ale również instalacji OZE do zasilania infrastruktury drogowej i instalacji oświetleniowej. "Pionierskie rozwiązania, jakie pojawią się na tym odcinku autostrady mają stanowić wzór, który będziemy mogli zastosować przy budowie lub rozbudowie innych odcinków zarządzanych przez GDDKiA" - podała Dyrekcja.

"Aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców, przez cały czas trwania budowy dla każdego z kierunków (w stronę Warszawy, jak i Poznania) mają być dostępne po dwa pasy ruchu. (...) Planujemy również wprowadzić odcinkowy pomiar prędkości, który bardzo dobrze sprawdził się w trakcie budowy autostrady A1 pomiędzy Tuszynem i Częstochową" - przekazała GDDKiA.

Dyrekcja spodziewa się, że decyzję dla drugiej części trasy Wojewoda Łódzki wyda przed połową roku.

