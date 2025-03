Postawili marzanny w strojach robotników, bo nie mogli doczekać się prawdziwych Adrian Pieczka 27.03.2025 18:41 Zamiast prawdziwych robotników stoją tam marzanny w ich strojach. Tak jest na białołęckim Henrykowie. Kukły postawili mieszkańcy ulicy Wiklinowej, którzy skarżą się na brak obiecanych remontów dróg. Na niektóre czekają od 13 lat, w tym czasie niszcząc sobie samochody i chodząc 1,5 km pieszo do najbliższego przystanku autobusowego.

7 Marzanny na Henrykowie (autor: RDC)

Na niektóre czekają od 13 lat. Wskazują, że po ulicy Wiklinowej nie chcą jeździć nawet rowerzyści. Zabytkowy kamień, z którego jest zrobiona droga, przypomina tarkę, która niszczy ich samochody.

- Tutaj po rozbudowie kanalizacji te kamienie zostały położone bardzo niedbale, a teraz różne samochody z budów, obsługi miasta rozjeżdżają to wszystko. Jest okropnie. Są ludzie, którzy co dwa lata naprawiają zawieszenie. To są koszty idące w tysiące złotych - mówi w rozmowie z Polskim Radiem RDC mieszkanka, pani Elżbieta.

Osiedle jest również słabo skomunikowane. Mieszkańcy mają 1,5 km do najbliższego autobusu.

- Parę miesięcy temu zabrano nam hulajnogi elektryczne. Już tutaj nie możemy postawić żadnej hulajnogi. Taksówkarze odmawiają wjazdu na ulicę, zostawiają ludzi albo z jednej strony albo z drugiej w trosce o swoje auta. Autobusu nie ma, najbliższy jest z 15-20 minut, zależy kto jakie ma tempo. Dla starszych osób jest to problem. Ja często widzę osoby z wózkami, które po prostu idą na zakupy ten kawałek piechotą - dodaje mieszkanka.



Budowa ulic Kołacińskiej i Szynowej ma szansę poprawić sytuację z komunikacją. Trasą mogłyby jeździć autobusy łącząc Płudy z ulicą Modlińską. Jak dowiedzieliśmy się w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, trwają prace nad dokumentacją projektu tych ulic.

- W projekcie zakładamy budowę jezdni z dwoma pasami ruchu - po jednym w każdym kierunku, budowę chodników oraz nowego oświetlenia drogowego. Dla inwestycji wydana już została decyzja środowiskowa, a obecnie przygotowujemy wniosek i będziemy występować o zezwolenie na realizację inwestycji - informuje rzeczniczka Agata Choińska-Ostrowska.





Nie tak prędko nastąpi jednak przebudowa ul. Wiklinowej. Jak przekazała nam dzielnica, ulica zgodnie z zaleceniami konserwatora znajduje się na liście do wpisania do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dopiero po jej wpisaniu dzielnica przystąpi do realizacji przebudowy.

Mieszkańcy zapowiadają kolejne akcje, które zwrócą uwagę na ich problem i zmotywują włodarzy do większej aktywności w tym rejonie dzielnicy.

