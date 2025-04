Droga rowerowa donikąd powstała na Żoliborzu. „To tylko u nas tak można” RDC 11.04.2025 06:14 Na warszawskim Żoliborzu, przy ul. Krasińskiego powstała trasa dla rowerzystów, która urywa się po... 50 metrach. Dalej jest tylko trawnik. Rzecznik ZDM tłumaczy, że to tylko zakończenie przejazdu przez skrzyżowanie, mieszkańcy jednak mają własne zdanie. „Nie ma jak się przemieszać rowerem, to jest po prostu głupota”.

4 Droga rowerowa donikąd (autor: RDC)

To trasa dla rowerzystów, która kończy się po 50 metrach – tak wygląda ścieżka przy ul. Krasińskiego na Żoliborzu, która powstała przy okazji realizacji parku linearnego między ul. Broniewskiego a ul. Powązkowską.

– Takie rzeczy to tylko u nas – powiedzieli naszemu reporterowi mieszkańcy dzielnicy.

Jak jednak tłumaczy Zarząd Dróg Miejskich, to nie jest droga rowerowa, tylko zakończenie przejazdu przez skrzyżowanie.

– To jest przejazd rowerowy zrobiony przez rondo, które zastąpiło tamtejsze skrzyżowanie. Dlaczego nie skorzystać z okazji i dlaczego to samo miejsce rozkopywać dwa razy, skoro można to zrobić raz? Potem tworzenie już samej drogi rowerowej wzdłuż ulicy to jest rzecz bardzo prosta – mówi rzecznik ZDM Jakub Dybalski.

Właściwa droga rowerowa wzdłuż ul. Krasińskiego ma powstać najwcześniej za dwa lata.

Czytaj też: Ogrody tarasowe SGGW znowu dostępne dla mieszkańców

Źródło: RDC Autor: RDC /Kacper Zych/PA