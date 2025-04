Ogrody tarasowe SGGW znowu dostępne dla mieszkańców Adam Abramiuk 08.04.2025 04:42 Ogrody tarasowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego otworzą się dla mieszkańców Warszawy. Po prawie 10 latach mają być ponownie udostępnione spacerowiczom. Teren znajduje się za pałacem rektorskim uczelni na skarpie i jest rezerwatem. Będzie można tam spacerować od rana do wieczora.

Kampus SGGW wiosną (autor: SGGW – Warsaw University of Life Sciences/FB)

Mieszkańcy Warszawy po niemal dziesięciu latach przerwy będą znowu mogli spacerować po ogrodach tarasowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Teren znajduje się za pałacem rektorskim uczelni na skarpie i jest rezerwatem. Kilka lat temu przeszedł renowację – szkoła odnowiła taras, fontannę i schody. Od 2016 roku ogrody są zamknięte dla osób zewnątrz.

– Dodatkowo zostały one otoczone ogrodzeniem. Na moją pierwszą interpelację dostałem odpowiedź władz uczelni, że to nie będzie możliwe, chociażby z powodu przepisów, które wydała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – mówi radny Ursynowa Paweł Lenarczyk.

Przez ostatnich dziewięć lat trwała walka o zmianę przepisów.

– Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, za co możemy tylko jej dziękować, przychyliła się do postulatów SGGW i ten teren został udostępniony mieszkańcom w godzinach od 6 do 20 – dodaje radny.

Ogrody SGGW na skarpie mają zostać otwarte jeszcze w tym miesiącu.

