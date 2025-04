Wyzywali, oblewali wodą i podpalali włosy seniora, a wszystko nagrali i wrzucili do internetu Adrian Pieczka 28.04.2025 19:14 Policja szuka sprawców stosowania przemocy wobec seniora na warszawskim Ursynowie. W internecie pojawiły się fragmenty transmisji na żywo, na których widać, jak kilka osób niejednokrotnie wyzywa mężczyznę, polewa go wodą czy podpala mu włosy. – To nigdy nie powinno mieć miejsca – powiedziała naszemu reporterowi jedna z mieszkanek dzielnicy. Sprawę bada policja.

Ursynowskie osiedle, gdzie znęcano się nad seniorem (autor: RDC)

W mieszkaniu starszego mężczyzny na Ursynowie kilka osób zamontowało kamery, z których obraz można było oglądać na jednej z popularnych platform streamingowych. Na nagraniu widać, jak mężczyzna był niejednokrotnie wyzywany, polewano go też wodą, a nawet podpalano mu włosy.

Nad sprawą pracuje policja. Sytuację zgłosiła również jedna z mieszkanek dzielnicy.

Jak mówi Marta Haberska z miejscowej komendy, ustalane są okoliczności i osoby biorące w tym udział.

– Ile to było osób i jaki był ich udział w tym zdarzeniu, wykażą przeprowadzone w tej sprawie czynności. Wstępnie kwalifikujemy to zdarzenie jako stosowanie przemocy, to jest artykuł 207 Kodeksu karnego – informuje.

72-letni mężczyzna został już przesłuchany. Jak podaje policja, nie wymagał pomocy lekarza.

Chcesz opowiedzieć naszemu reporterowi o ważnym temacie czy istotnym problemie? Napisz do ADRIANA na adres: adrian.pieczka@rdc.pl.

Czytaj też: Kiedy będą polskie truskawki? Dobra wiadomość dla miłośników tych owoców