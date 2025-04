Kiedy będą polskie truskawki? Dobra wiadomość dla miłośników tych owoców Kacper Zych 28.04.2025 10:38 Sprzedawcy na bazarkach oszukują klientów? Jak informują eksperci, sprzedawane truskawki nie są z Polski - pochodzą najpewniej z południa Europy. Sprawdziliśmy, kiedy będzie można kupić już owoce z naszego kraju.

Truskawki na polskich bazarkach nie są z Polski. Miłośnicy owoców znad Wisły muszą poczekać, chociaż prawdopodobnie niezbyt długo. Polskie truskawki mogą pojawić się na bazarkach już w tym tygodniu.

- Na razie jeszcze obecności tych truskawek krajowych na rynku nie zanotowaliśmy, ale będzie to pewnie lada dzień. Obecnie przywożone są do sklepu wielkopowierzchniowych truskawki uprawiane w szklarniach, czyli w pomieszczeniach ogrzewanych i doświetlanych, dlatego one już są, a na Broniszach prawdopodobnie pojawią się na początku przyszłego tygodnia. Będą prawdopodobnie pochodziły już z tuneli. I dobra wiadomość jest taka, że będzie ich z każdym dniem przybywać i na pewno będą tanieć - powiedział nam Maciej Knera z biura marketingu rynek hurtowy Bronisze.

Teraz można kupić truskawki z południa Europy.

- Obecnie oferowane są truskawki pochodzące z Grecji, które są od kilku lat bardzo cenione przez polskich konsumentów za swoją smakowitość i wysoką jakość, no ale na nasze tańsze truskawki jeszcze musimy trochę poczekać - wskazał Knera.



Teraz za greckie czy hiszpańskie truskawki zapłacimy na bazarkach w Warszawie średnio od 15 do 20 złotych za kilogram. Wszystko zależy od kraju pochodzenia.

Problem w tym, że nie wszyscy sprzedający taka informację podają. Sprawdziliśmy jakie warszawiacy mają sposoby, żeby nie zostać oszukanym. Jak usłyszał nasz reporter, warto spojrzeć na jej kolor.



Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przypomina, że na owocach musi być prawidłowo oznakowany kraj pochodzenia i producent - wszystko w języku polskim. Jeśli nie ma prawidłowego oznakowania w języku polskim lub coś innego wzbudza niepokój klienta, można złożyć do Inspekcji skargę.

Na Mazowszu truskawki są w głównej mierze uprawiane w okolicach Płocka, Płońska i Czerwińska na Wisłą, czyli na terenach zgromadzonych wzdłuż Wisły.

