Utrudnienia w ruchu na Mokotowie. Zamknięto aleję Niepodległości [MAPA] RDC 26.04.2025 09:57 Od dzisiaj kierowcy nie przejadą aleją Niepodległości w stronę Ursynowa pomiędzy ulicą Stefana Batorego a Narbutta. Powodem jest budowa trasy tramwajowej na ulicy Rakowieckiej. Wyznaczono objazdy. Inaczej pojadą również pojazdy komunikacji miejskiej.

Utrudnienia na Mokotowie (autor: Mieszko-Bysikiewicz / Tramwaje-Warszawskie)

Wykonawca torowiska tramwajowego na ulicy Rakowieckiej rozpoczyna budowę rozjazdu na skrzyżowaniu z aleją Niepodległości. Plac budowy zajmie jedną z jezdni przy SGH i stacji metra Pole Mokotowskie.

W pierwszej kolejności robotnicy przygotowali objazd dla zamkniętej alei Niepodległości. Prace zaczęły się w piątek 25 kwietnia o 6:00. Na jezdni ulicy Boboli w stronę Wołoskiej wyznaczono dwa pasy ruchu, wybudowano tymczasowe przystanki autobusowe i dojścia do nich. Na przejściu dla pieszych przez ulicę Boboli zamontowano sygnalizację.

Z Rostafińskich kierowcy mogą wyjechać na ulicę Boboli tylko w prawo.

Objazd dla kierowców

Nitka alei Niepodległości w kierunku Ursynowa została zamknięta pomiędzy ulicą Stefana Batorego a Narbutta w sobotę 26 kwietnia 6:00. Jadący z centrum, na skrzyżowaniu z ulicą Stefana Batorego, skręcą w lewo lub prawo. Objazd poprowadzi ich ulicą Boboli do Wołoskiej.

Druga jezdnia alei Niepodległości pozostanie otwarta, ale zmieni się na niej układ pasów. W stronę Trasy Łazienkowskiej, od Rakowieckiej, kierowcy pojadą dwoma pasami. Na skrzyżowaniu z ulicą Stefana Batorego będą trzy: dwa prosto i jeden do jazdy prosto i w prawo. Nie będzie można skręcić w lewo, w stronę Boboli.

Jak pojadą pojazdy uprzywilejowane?

Na jezdni alei Niepodległości prowadzącej do centrum został wyznaczony pas w przeciwnym kierunku. Jest on zarezerwowany dla: autobusów, służb miejskich, pojazdów dopuszczonych (taxi, MTON, motocykli i karetek) oraz dojeżdżających do posesji przy alei Niepodległości 151, 153/155, 157, 159 i 161. Kierowcy tych pojazdów wjadą tu z alei Niepodległości od strony centrum lub z ulicy Stefana Batorego od strony Boboli.

Z ulicy Stefana Batorego, od Puławskiej, w lewo w stronę Ursynowa skręcą tylko autobusy komunikacji miejskiej.

Zmiany przy Rakowieckiej

Ulica Rakowiecka została zamknięta od Opoczyńskiej do alei Niepodległości. Na Opoczyńskiej zmienił się kierunek ruchu – od soboty jest tu przejazd od Rakowieckiej do Narbutta.

Połączenie z Rakowiecką straciła ulica Asfaltowa. Kierowcy pojadą w dwóch kierunkach. Po stronie parzystej drogowcy ustawili zakazy parkowania. Po stronie nieparzystej nie można parkować na wysokości posesji Asfaltowa 1 tj. około 30 metrów od skrzyżowania z Narbutta.

Mieszkańcy posesji Rakowiecka 26, 28 i 30 dojadą przez plac budowy, czyli z ulicy Bruna fragmentem zamkniętej jezdni alei Niepodległości. Ruch jest tu dwukierunkowy. Z Bruna kierowcy wyjadą na Rakowiecką, dalej jedną z ulic poprzecznych np. Łowicką lub Opoczyńską do ulicy Narbutta lub dalej do Madalińskiego.

Tymczasowy buspas i zmiany dla tramwajów

W rejonie prowadzonych robót autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego pojadą „pod prąd” otwartą jezdnią alei Niepodległości. Na wcześniejszym odcinku, od Biblioteki Narodowej do skrzyżowania ze Stefana Batorego, będą miały tymczasowy buspas.

Wdrażanie nowej organizacji ruchu tramwajowego zostanie podzielone na kilka etapów. Najpierw – od 26 kwietnia do 4 maja – będzie wstrzymany ruch w alei Niepodległości, na Rakowieckiej, Boboli i Wołoskiej – od Nowowiejskiej do Woronicza. W tym czasie zostanie zamontowany rozjazd nakładkowy nad stacją metra Pole Mokotowskie. Tramwajarze wyremontują rozjazd na pętli Kielecka i naprawią torowisko na skrzyżowaniu Wołoskiej z Kulskiego

Ruch tramwajów w alei Niepodległości oraz na ulicach Wołoskiej, Boboli i Rakowieckiej wróci częściowo od 5 maja. Od centrum tramwaje dojadą tylko do stacji metra Pole Mokotowskie, gdzie – dzięki tymczasowemu rozjazdowi nakładkowemu – zmienią kierunek. Od strony Służewca składy będą kursowały do pętli Kielecka.

