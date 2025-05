Legia Warszawa vs. Pogoń Szczecin w finale Pucharu Polski. Utrudnienia przez mecz na PGE Narodowym RDC 01.05.2025 17:29 Legia Warszawa i Pogoń Szczecin zagrają jutro - w piątek 2 maja - o Puchar Polski. Mecz odbędzie się na PGE Narodowym. Pierwszy gwizdek spotkania rozbrzmi o godzinie 16:00, ale już wcześniej mieszkańcy Warszawy muszą liczyć się z utrudnieniami.

W piątek, 2 maja, Legia Warszawa zmierzy się na PGE Narodowym z Pogonią Szczecin w meczu o Pucharu Polski. Pierwszy gwizdek spotkania rozbrzmi o godzinie 16:00.

Przed meczem wjazd na Saską Kępę będzie ograniczony.

Na PGE Narodowy najszybciej można dojechać metrem, które kursuje co kilka minut. Nieopodal stadionu zatrzymują się także pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich, a mostem Poniatowskiego kursują tramwaje i autobusy. Przed spotkaniem na trasę wyjadą dodatkowe składy tramwajów linii 7, które będą kursowały z placu Starynkiewicza do alei Zielenieckiej.

Przemarsz kibiców z Łazienkowskiej

Kibice Legii planują przemarsz na mecz. Spotkają przed stadionem przy Łazienkowskiej 3 o godzinie 12:30. Stamtąd przejdą ulicami: Łazienkowską, Wisłostradą, mostem Łazienkowskim, Wałem Miedzeszyńskim i aleją Poniatowskiego na PGE Narodowy.

Policjanci będą decydowali o zamknięciu ruchu na trasie przemarszu. Wtedy autobusy linii: 107, 111, 117, 123, 131, 138, 143, 146, 147, 151, 158, 159, 166, 185, 187, 188, 502, 504, 507, 521 i 523 będą kursowały najbliższymi, otwartymi ulicami. Tramwaje linii 7 i 22 pojadą mostem Śląsko-Dąbrowskim. Z kolei składy linii 9 i 24 po stronie Śródmieścia skończą trasy na placu Starynkiewicza, a na prawym brzegu dojadą do przystanku Ratuszowa-Zoo.

Dojazd na stadion

Przed meczem, o godzinie 14:00, zostanie ograniczany wjazd na Saską Kępę. Do godziny 16:00 kierowcy nie wjadą w obszary pomiędzy: aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Wał Miedzeszyński oraz aleją Stanów Zjednoczonych, ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego. Zakazy nie będą dotyczyły pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, taksówek, jednośladów oraz autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego.

Policjanci mogą podjąć decyzję o zamknięciu ulic w sąsiedztwie stadionu. W przypadku zamknięcia Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego – od około godziny 14:00 do końca spotkania – autobusy linii: 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.

Jeżeli będą nieprzejezdne również ulice Zamoście i Zamoyskiego, to autobusy: 102, 125 i 202 będą kursowały ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), 135 Targową, a 146 i 147 aleją Zieleniecką.

Kibice Pogoni Szczecin przyjadą na mecz pociągami, dlatego zostaną wprowadzone zmiany w ruchu Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1 i S2, a także Kolei Mazowieckich. Szczegóły można sprawdzić na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Po meczu

Około piętnastu minut przed zakończeniem spotkania, około godziny 17:45, zamknięta zostanie jezdnia alei Zielenieckiej, od Targowej do ronda Waszyngtona.

Natomiast około godziny 18:00, jeśli nie będzie dogrywki i karnych, policjanci mogą zdecydować o zamknięciu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich, od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a. Jeżeli tak się stanie, to zostanie uruchomiona linia zastępcza Z-9, która będą jeździła między rondem Wiatraczna a placem Narutowicza przez most Łazienkowski. Pojada tędy również autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507 i 521. Linie 146 i 147 będą kursowały aleją Zieleniecką. Składy linii 7 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski. Natomiast linii 9 i 24 po stronie Śródmieścia będą kończyły trasy na placu Starynkiewicza, a na prawym brzegu dojadą do przystanku Ratuszowa-Zoo. Tramwaje 22 będą jeździły w pętlach: Metro Płocka – plac Starynkiewicza oraz Wiatraczna – Wiatraczna, przez aleję Zieleniecką.

Sprawny powrót ze spotkania

Po meczu dodatkowe autobusy wyjadą na linie: 138 (w kierunku Bokserskiej), 509 (w stronę Gocławia i Winnicy) i 517 (w stronę pętli Ursus-Niedźwiadek).

Więcej będzie też tramwajów. Składy linii 9 pojadą z pętli Gocławek ulicami: Grochowską, przez rondo Wiatraczna, aleją Waszyngtona, aleją Zieleniecką, Targową, Ratuszową, Jagiellońską do pętli Ratuszowa-Zoo. Z kolei dodatkowe tramwaje linii 26 zabiorą pasażerów z alei Zielenieckiej w stronę Metra Młociny.

Pociągi metra linii M2 będą częściej odjeżdżały w kierunku Bemowa.

Honorowanie biletów

Wszystkie bilety Kolei Mazowieckich i Warszawskiego Transportu Publicznego będą wzajemnie honorowane w godzinach 8:00-22:00.

Pasażerowie z biletami kartonikowymi, które nie zostały wcześniej skasowane, muszą napisać na nich datę i godzinę rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 9.10. godzina 18:55.

