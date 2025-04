Finał Pucharu Polski 2025. Transmisja w Polskim Radiu RDC RDC 22.04.2025 13:32 Legia Warszawa i Pogoń Szczecin zagrają 2 maja o Puchar Polski. Wojskowi udział w meczu na PGE Narodowym zagwarantowali sobie zwycięstwem z Ruchem Chorzów 5:0, a Portowcy wyeliminowali Puszczę Niepołomice 3:0. Wszystkie bilety na ten mecz zostały wyprzedane, ale dobra wiadomość dla słuchaczy jest taka, że przeprowadzimy transmisję ze Stadionu Narodowego na antenie Polskiego Radia RDC!

Legia Warszawa vs Pogoń Szczecin w Pucharze Polski (autor: Legia Warszawa/X)

Przed nami najważniejszy mecz Pucharu Polski. W finale zagra drugi rok z rzędu Pogoń Szczecin, która w ubiegłym roku przegrała z Wisłą Kraków oraz Legia Warszawa.

Finał sprzed roku do dziś jest przykrym wspomnieniem dla kapitana Portowców, Kamila Grosickiego.

– Siedzi w nas jeszcze ten finał sprzed roku. Nie spocznę, dopóki nie zdobędziemy dla Szczecina trofeum – mówił w wywiadzie dla PZPN były reprezentant Polski Kamil Grosicki.

Pusta gablota Pogoni. Szansa na Puchary Legii

Dla Wojskowych to może być jedyna okazja na zakwalifikowanie się do europejskich pucharów w przyszłym sezonie. To, czego można być pewnym, to fakt, że obie drużyny mają swoje priorytety.

– To będzie gorący finał – mówi Tomasz Sokołowski, ekspert sportowy Polskiego Radia RDC. – Dla Pogoni mam tylko jedno przesłanie: „Do 3 razy sztuka... oczywiście z rzędu”.

W ten sposób były pomocnik Legii sugeruje porażkę Portowców, którzy w ubiegłym roku przegrali z Wisłą Kraków.

– A tak poważnie, to będzie wyrównane spotkanie. Legia w tym sezonie grała na trzech frontach. Sukcesem był ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy, mecze ligowe niestety nie poszły tak dobrze, jakby sobie tego życzyli dlatego zwycięstwo w finale PP dla Legii może być przepustką do gry w Europie w przyszłym sezonie. Natomiast dla Pogoni to szansa na wypełnienie pucharem pustej gabloty. Dlatego determinacji po obu stronach nie zabraknie – tłumaczy Tomasz Sokołowski.

Finałowy mecz Pucharu Polski odbędzie się na Stadionie Narodowym. Początek spotkania o godzinie 16:00. Transmisja finału we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej na antenie Polskiego Radia RDC rozpocznie się pół godziny wcześniej. Mecz skomentuje nasz ekspert Tomasz Sokołowski i dziennikarz Przemysław Paczkowski.

Polskiego Radia RDC można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.