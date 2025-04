Legia Warszawa podejmie dziś Lechię Gdańsk. Transmisja na antenie Polskiego Radia RDC Adam Abramiuk 21.04.2025 15:46 Legia Warszawa zmierzy się dziś z Lechią Gdańsk w ramach 29. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Mecz będzie transmitowany na antenie Polskiego Radia RDC. Spotkanie skomentują Przemysław Paczkowski i Tomasz Sokołowski. Początek o 17:30.

Legia Warszawa (autor: RDC)

Legia Warszawa walczy o możliwość gry w europejskich pucharach. Dziś „Wojskowi” zmierzą się w stolicy z Lechią Gdańsk.

Dla obu drużyn liczy się tylko zwycięstwo, bo o ile warszawiacy chcą grać na poziomie europejskim, to gdańszczanie walczą o to, żeby nie trafić do strefy spadkowej w tabeli.

Ekspert „Magazynu sportowego” Tomasz Sokołowski podkreślił, że to jak będzie wyglądało spotkanie, zależy od podejścia Legii.

— Czy oni spoczną troszeczkę na laurach? Czy sam ten mecz się wygra? Czy oni włożą jakość, wybieganie, umiejętności? Ten mecz bez wybiegania, bez zaangażowania, sam się nie wygra — pytał Sokołowski.

Trener piłkarski Piotr Stokowiec stwierdził, że Legia będzie chciała podtrzymać zwycięstwo nad Chelsea.

— Nie ma mowy, nie będzie odpuszczenia, nikt się nie położy. Lechia wygrywa z mocnymi drużynami, bo mają szybkie boki. Gra na dwójkę napastników, także ten futbol jest bezpośredni. Także ma szybkich zawodników i to może być niebezpieczeństwo dla Legii — dodał Stokowiec.

Początek meczu o 17:30. Zapraszamy na relację spotkania w Polskim Radiu RDC z komentarzem Przemysława Paczkowskiego i eksperta „Magazynu sportowego” Tomasza Sokołowskiego.

