P. Stokowiec po wygranej Legii z Chelsea: to była promocja polskiej piłki

Tym spotkaniem Legia przyczyniła się do promocji polskiej piłki — powiedział na antenie Polskiego Radia RDC trener Piotr Stokowiec. Legia Warszawa wygrała rewanżowe spotkanie z Chelsea Londyn. Mecz zakończył się wynikiem 1 do 2. Wojskowym nie udało się jednak awansować do półfinału Ligi konferencji.