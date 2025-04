Legia Warszawa odpada z Ligi Konferencji mimo wygranej z Chelsea Londyn [WYNIK]

Legia Warszawa wygrała z Chelsea Londyn w drugim ćwierćfinałowym meczu Ligi Konferencji Europy. Spotkanie w Wielkiej Brytanii skończyło się wynikiem 1:2. To nie zmienia jednak sytuacji Wojskowych - na stadionie przy Łazienkowskiej przegrali 0:3, co daje wynik 4:2 w dwumeczu. Oznacza to, że Legia odpada z rozgrywek.