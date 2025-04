GKS Katowice — Legia Warszawa. Transmisja meczu na antenie Polskiego Radia RDC Miłosz Kuter 26.04.2025 16:48 Ekstraklasowe emocje na antenie Polskiego Radia RDC. Zapraszamy na transmisję spotkania GKS Katowice — Legia Warszawa. Mecz na żywo relacjonować będą dla Państwa Miłosz Kuter i ekspert Magazynu Sportowego RDC Tomasz Sokołowski. Początek spotkania o godz. 20:15.

GKS Katowice — Legia Warszawa. Transmisja meczu na antenie Polskiego Radia RDC (autor: GKS Katowice/RDC)

Legia Warszawa poszuka ligowych punktów na nowym stadionie w Katowicach. Tamtejszy GKS zmierzy się z Wojskowymi w ramach 30. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy.

Legioniści, którzy zajmują w 5. miejsce w tabeli, mają 12 punktów straty do lidera – Rakowa Częstochowa. Do końca sezonu pozostało pięć kolejek. GKS Katowice to beniaminek ligi, który radzi sobie zaskakująco dobrze. Katowiczanie zajmują 8. miejsce w tabeli i wygrali swoje ostatnie dwa spotkania w lidze ze Śląskiem Wrocław i Pogonią Szczecin.

Tomasz Sokołowski, były piłkarz m.in. Legii Warszawa ocenił na naszej antenie, że ekipa ze Śląska z meczu na mecz rośnie w siłę.

- Będzie pełny stadion i jak to zawsze w takich rywalizacjach właśnie z drużynami z Górnego Śląska, że tam po prostu będzie ogień na boisku. Ale drużyna Katowic jako beniaminek robi - oprócz Motoru Lublin - niesamowitą rzecz, że tak wysoko i punktuje. Nabiera doświadczenia - mówił.



Mecz będzie transmitowany w Polskim Radiu RDC. Na żywo relacjonować będą go dla Państwa Miłosz Kuter i ekspert Magazynu Sportowego RDC Tomasz Sokołowski.

Początek spotkania o godz. 20:15.

