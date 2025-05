Tragiczny finał poszukiwań w Mławie. Nie żyje 16-letnia Maja Iwona Rodziewicz-Ornoch 01.05.2025 16:57 Odnaleziono ciało 16-letniej Mai z Mławy. Nastolatka poszukiwana była od 23 kwietnia. Wyszła z domu do kolegi i od tamtego czasu nie kontaktowała się z rodziną.

Tragiczny finał poszukiwań w Mławie. Nie żyje 16-letnia Maja (autor: Policja w Mławie)

Odnaleziono ciało 16-latki z Mławy. Informację tę potwierdziła nam mławska policja. Na ten moment funkcjonariusze nie udzielają bardziej szczegółowych informacji.

Dziewczyna poszukiwana była od 23 kwietnia. Jak informowaliśmy, Maja wychodząc z domu w środę przed godz. 20:00 napisała mamie, że idzie na spotkanie z kolegą. Miała do przejścia zaledwie kilka minut. Chłopak mieszkał ulicę dalej.

Dlaczego nie było child alert?

Mimo że nastolatka zaginęła ponad tydzień temu, policja nie ogłosiła systemu child alert. Zapytaliśmy, co było tego przyczyną. Jak się okazało, rodzina długo nie zgadzała się na publikację wizerunku dziecka.

Anna Pawłowska z mławskiej policji powiedziała nam, że zgodę policja otrzymała dopiero 28 kwietnia i dodała, że child alert to szczególny system alarmowy

— Uruchamiane przez policję w przypadku zaginięcia dziecka, którego życie może być zagrożone, gdy mamy do czynienia z przestępstwem. Do publikacji komunikatu konieczna jest zgoda rodzica, opiekuna prawnego lub sądu. Maja wyszła z domu 23 kwietnia. Zaginięcie zgłoszono następnego dnia. Zgodę na wysłanie komunikatu do mediów dostaliśmy dopiero 28 kwietnia. Dziewczyna już wcześniej kilkukrotnie uciekała z domu. Nie było zatem podstaw do uruchomienia alarmu — wyjaśniła.



W dniu zaginięcia ok. godz. 20:00 dziewczyna wysłała koleżance wiadomość, że prosi o pilny kontakt.

