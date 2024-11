Katastrofa budowlana w Mławie. Rozbiórka hali na razie niemożliwa Alicja Śmiecińska 25.11.2024 21:23 Nie będzie na razie decyzji o rozbiórce resztek hali w Mławie, która zawaliła się w ubiegłą środę - dowiedziało się Polskie Radio RDC. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mławie powołał komisję do zbadania przyczyn katastrofy. Zginęły w niej dwie osoby, a jedna została poważnie ranna.

Dwie osoby zginęły w katastrofie budowlanej w Mławie. Zawaliła się hala w zajezdni PKS (autor: PSP/FB)

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mławie powołał komisję do zbadania przyczyn zawalenia się dawnej zajezdni PKS w Mławie. To po katastrofie budowlanej, w której zginęły dwie osoby, a jedna została poważnie ranna. Doszło do niej w środę 20 listopada.

- Będą przesłuchiwane osoby związane z katastrofą i będą pozyskiwane dokumenty w postaci książki obiektu budowlanego, dokumentacji projektowej i wszystkie inne, które wniosą coś do sprawy. Zbieramy dowody. Na razie decyzji na rozbiórkę nie będzie - mówi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mławie Justyna Traczyk-Pudyn.

Teren przy ul Grota Roweckiego został przekazany właścicielowi. Ma go odpowiednio zabezpieczyć.

Są wyniki sekcji

Śledczy mają już wyniki sekcji zwłok dwóch osób, które wydobyto spod gruzów.

- Zmarli oni śmiercią gwałtowną na skutek urazów wielonarządowych, typowych dla katastrofy budowlanej. Śledztwo to zostało dziś przejęte do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Płocku - mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski.



Śledztwo prowadzone jest w kierunku spowodowania katastrofy budowlanej i niedopełnienia obowiązków bezpieczeństwa pracowników przy pracy.

Do tragedii doszło w ubiegłą środę. Zginęli dwaj bracia z powiatu żuromińskiego w wieku 29 i 30 lat.

Na miejscu katastrofy około 10 osób

Według dotychczasowych ustaleń, tuż przed katastrofą w hali i w jej pobliżu przebywali pracownicy dwóch firm - w sumie około 10 osób.

"Jak ustalono, w chwili zawalenia się dachu, wewnątrz hali i tuż przy wejściu do magazynu przebywało pięciu pracowników. Dwóch z nich zostało odrzuconych siłą podmuchu walącego się dachu. Nie doznali oni poważniejszych obrażeń ciała i po udzieleniu im pomocy medycznej zostali zwolnieni ze szpitali" - przekazała rzeczniczka mławskiej policji asp. szt. Anna Pawłowska.

Zaznaczyła, że pod gruzowiskiem znalazło się trzech mężczyzn, przy czym strażacy dotarli do nich w krótkim czasie od rozpoczęcia działań ratunkowych - wydobyto dwóch rannych mężczyzn, wobec jednego prowadzono resuscytację, jednak nie udało się go uratować; drugi z mężczyzn, 30-letni mieszkaniec powiatu działdowskiego w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala w Płońsku.

Ratownicy dotarli także do trzeciej z ofiar, która zginęła na miejscu wypadku. Wydobycia ciała spod rumowiska było jednak bardzo niebezpieczne i zajęło kilka godzin. "W wyniku katastrofy śmierć na miejscu ponieśli dwaj bracia w wieku 29 i 30 lat" - podkreśliła asp. szt. Pawłowska.

Ryzyko zawalenia

Wcześniej prokurator rejonowy w Mławie Marcin Bagiński poinformował, że w czwartek kontynuowane będą rozpoczęte dzień wcześniej, po zakończeniu akcji ratowniczej, czynności związane z ustalaniem przyczyn i okoliczności zawalenia się części hali.

"Podobnie, jak to było w środę, prowadzone będą oględziny miejsca zdarzenia, w tym z użyciem drona" - przekazał prokurator Bagiński. Zaznaczył, że obecnie, z uwagi na stan konstrukcji hali, która w części grozi nadal zawaleniem, to jedyna możliwość przeprowadzenia tego typu czynności.

"Do środka tej hali (...) nie możemy wejść. Nie wiadomo czy w ogóle będzie to możliwe. Wszystko zależy od decyzji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Tylko on może wyrazić zgodę na wejście. Dopóki to się nie stanie, nikt nie zaryzykuje bezpieczeństwa ludzi" - dodał szef mławskiej prokuratury rejonowej.

Podkreślił, iż w związku ze zdarzeniem, śmiercią dwóch osób i ustaleniem trzech osób poszkodowanych, w sprawie zawalenia się hali prowadzone będzie śledztwo, w dwóch kierunkach: katastrofy budowlanej oraz wypadku przy pracy. "Jeszcze dziś planowane jest wydanie postanowienia o wszczęciu tego postępowania" - zapowiedział prokurator Bagiński.

W czwartek do mławskiej Prokuratury Rejonowej mają dotrzeć materiały zebrane w sprawie przez policję.

Ponad 70 strażaków i inne służby

Do zawalenia się części hali przy ul. Grota-Roweckiego w Mławie, gdzie dawniej znajdowała się zajezdnia PKS, doszło w środę przed godz. 11. Na miejsce skierowano jednostki straży pożarnej, także specjalistyczne, jak również medyczne, w tym Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak informował w środę PAP po zakończeniu działań rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski, w wyniku katastrofy śmierć poniosły dwie osoby, jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala - osoby te zostały wydobyte z rumowiska; dwie inne uznano za poszkodowane - z kolei te osoby nie doznały obrażeń i zgłosiły się same, gdy źle się poczuły, będąc "pod silnym wpływem zdarzenia".

Ostatecznie psy ratownicze, które przeszukały gruzowisko, nie znalazły tam innych osób.

Na miejscu katastrofy pracowało w środę 70 strażaków, w tym ze specjalistycznych jednostek technicznych i ratowniczo-poszukiwawczych. Były to m.in. jednostki strażackie z Nowego Dworu Mazowieckiego, Nidzicy i Ostródy, a także z Warszawy. Działania koordynował na miejscu powołany sztab kryzysowy.

Akcja poszukiwawcza na rumowisku prowadzona była z przerwą, która okazała się konieczna, aby zabezpieczyć niestabilność zawalonych stalowo-betonowych elementów hali. Chodziło o wykluczenie, że pod gruzami mogą znajdować się jeszcze ludzie. Wcześniej służby otrzymywały zgłoszenia, że w chwili zawalenia się dachu i jednej ze ścian hali wewnątrz było kilku pracowników - przekazywane informacje mówiły o trzech, pięciu, a nawet dziesięciu osobach.

Policja informowała w środę, iż ustalono wstępnie, że w jednej części hali dawnej zajezdni PKS znajdowała się stacja kontroli pojazdów, a w drugiej części, nieużytkowanej, prowadzone były w ostatnim czasie prace remontowe i montażowe. Podawano, że wydobyta z gruzowiska osoba jest w stanie ciężkim, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, z kolei dwie inne osoby, uznane za poszkodowane nie wymagały hospitalizacji.

Policja i straż pożarna w nocy ze środy na czwartek zabezpieczały rumowisko zawalonej hali, w tym przed osobami postronnymi.

