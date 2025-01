21-latek w płonącym samochodzie koło Mławy. Dachował, uciekając policji

Policyjny pościg zakończony pożarem auta. Do zdarzenia doszło koło Mławy. 21-latek nie zatrzymał się do drogowej kontroli - jechał z prędkością 138 km/h przy ograniczeniu do 90 km/h. Na łuku drogi stracił panowanie nad samochodem, uderzył w bariery i dachował, po czym pojazd stanął w płomieniach.