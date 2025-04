Poszukiwania 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Nastolatka zaginęła tydzień temu Iwona Rodziewicz-Ornoch 29.04.2025 13:55 16-letnia Maja Kowalska z Mławy poszukiwana. Nastolatka wyszła z domu tydzień temu, a chwilę po opuszczeniu mieszkania wysłała wiadomość do koleżanki z prośbą o pilny kontakt. Do tej pory nie nawiązała jednak kontaktu z rodziną.

Maja Kowalska z Mławy poszukiwana (autor: Policja w Mławie)

Nowe fakty w sprawie tajemniczego zaginięcia 16-latki z Mławy - Mai Kowalskiej. Psy tropiące doprowadziły policjantów w rejon Dworca Kolejowego. Policja nie wyklucza, że nastolatka, która zaginęła już prawie tydzień temu, odjechała pociągiem.

Rzeczniczka mławskiej policji Anna Pawłowska wskazała, że poszukiwania są zakrojone na szeroką skalę.

— Działania poszukiwawcze prowadzone są z zaangażowaniem Komendy Głównej i Komendy Wojewódzkiej Policji. Przeglądany jest szczegółowo monitoring z dworca. Sprawdzono dokładnie rejon ulicy Podmiejskiej, gdzie logował się telefon zaginionej oraz całą okolicę, w tym m.in. ogródki działkowe — mówiłs Pawłowska.

Maja wychodząc z domu w środę przed godz. 20:00 napisała mamie, że idzie na spotkanie z kolegą. Miała do przejścia zaledwie kilka minut. Chłopak mieszkał ulicę dalej. Wiadomo, że ok. godz. 20:00 wysłała koleżance wiadomość, że prosi o pilny kontakt.

Dlaczego nie było child alert?

Mimo że nastolatka zaginęła już prawie tydzień temu, policja nie ogłosiła systemu child alert. Zapytaliśmy, co było tego przyczyną. Jak się okazało, rodzina długo nie zgadzała się na publikację wizerunku dziecka.

Anna Pawłowska powiedziała nam, że zgodę policja otrzymała dopiero 28 kwietnia i dodała, że child alert to szczególny system alarmowy

— Uruchamiane przez policję w przypadku zaginięcia dziecka, którego życie może być zagrożone, gdy mamy do czynienia z przestępstwem. Do publikacji komunikatu konieczna jest zgoda rodzica, opiekuna prawnego lub sądu. Maja wyszła z domu 23 kwietnia. Zaginięcie zgłoszono następnego dnia. Zgodę na wysłanie komunikatu do mediów dostaliśmy dopiero 28 kwietnia. Dziewczyna już wcześniej kilkukrotnie uciekała z domu. Nie było zatem podstaw do uruchomienia alarmu — wyjaśniła.



Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje na jej temat Mai Kowalskiej,proszony jest o kontakt z policją. Maja ma 165 cm wzrostu, jest szczupła, ma czarne włosy i brązowe oczy.

— W chwili zaginięcia ubrana była w biały top, jasne spodnie dżinsowe z dziurami, białe sportowe buty. Zabrała ze sobą brązową torebkę i telefon komórkowy — dodała policjantka.



Dziewczyna ma kolczyk z lewej strony nosa.

Czytaj też: Wyzywali i oblewali wodą, a wszystko nagrali i wrzucili do internetu