Ostrzelane latarnie w Mławie nie były objęte monitoringiem. Policja apeluje o pomoc

Mławska policja apeluje o kontakt do wszystkich osób, które posiadają informacje w sprawie ostrzelanych ulicznych lamp. Teren, gdzie doszło do uszkodzenia latarni, nie jest objęty monitoringiem. Straty wstępnie oszacowano na 1,5 tysiąca złotych. — Urząd Miasta w Mławie złożył wniosek o ściganie i ukaranie sprawcy — informuje rzeczniczka mławskiej policji. Wandalowi grozi do 5 lat więzienia.