Silny wiatr na Mazowszu. Są ostrzeżenia IMGW dla regionu [PROGNOZA] RDC 13.10.2024 09:28 Na terenie całego województwa mazowieckiego poza regionem ostrołęckim obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem. Jego prędkość w porywach może wynieść nawet do 85 km/h. Miejscami możliwe są również burze. Alerty obowiązują od godz. 12:00 i 14:00 do poniedziałku do godz. 7:00.

Silny wiatr (autor: IMGW)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na niedzielę i poniedziałek ostrzeżenia I i II stopnia przed silnym wiatrem. Dotyczą przeważającej części kraju.

Ostrzeżenie I stopnia – silny i bardzo silny wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu oraz miejscowe burze – obowiązuje w przeważającej części kraju, z wyłączeniem woj. podlaskiego, większości woj. warmińsko-mazurskiego (powiaty objęte ostrzeżeniem: iławski, nowomiejski, działdowski) i północno-wschodnich krańców woj. mazowieckiego.

Ostrzeżenie II stopnia – silny i bardzo silny wiatr o średniej prędkości od 40 do 55 km/h, w porywach do 95 km/h, z północnego zachodu i zachodu oraz miejscowe burze – zostało wydane dla północno-zachodniej części kraju. Dotyczy ono woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego (powiaty: pucki, wejherowski, lęborski, słupski, sławieński, Koszalin, koszaliński, białogardzki, gryficki, kołobrzeski, kamieński, goleniowski, policki, Świnoujście).

Ostrzeżenia zostały wydane na niedzielę: II stopnia obowiązują od godz. 6, I stopnia zaczną obowiązywać od godz. 10; oba stopnie ostrzeżeń będą ważne do poniedziałku, 14 października.

Polska znajduje się pod wpływem przemieszczającego się z zachodu na wschód niżu z ośrodkami nad Bałtykiem i północną Polską. Z zachodu na wschód kraju wędruje okludujący się układ frontów atmosferycznych. Napływa powietrze polarne morskie, w południowej części kraju przejściowo cieplejsze.

UWAGA⚠️

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW

➡️SILNY WIATR



Prognozuje się wystąpienie silnego i bardzo silnego wiatru o średniej prędkości od 40 do 55 km/h, w porywach na Pomorzu do 95 km/h, z północnego zachodu i zachodu. Miejscami wystąpią burze. pic.twitter.com/9WOzqVfYR2 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) October 13, 2024

Prognoza pogody na niedzielę

W niedzielę w kraju będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, w drugiej połowie dnia na zachodzie możliwe także rozpogodzenia. Przemieszczające się z zachodu na wschód opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Miejscami burze. Wysokość opadów od 5 mm do 15 mm, na północy lokalnie około 20 mm. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Temperatura maksymalna od 8 st.C, 9 st.C miejscami na północy, około 12 st.C w centrum, do 16 st.C na południu. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu także silny i bardzo silny, do 55 km/h, początkowo z kierunków południowych, później stopniowo od zachodu skręcający na zachodni. Porywy wiatru na przeważającym obszarze kraju do 85 km/h, lokalnie 90 km/h, na północnym wschodzie do 60 km/h, na wybrzeżu do 95 km/h, a wysoko w górach do 110 km/h.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

W Warszawie w niedzielę zachmurzenie duże. Opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym, możliwe burze. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna 12 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 85 km/h, południowo-wschodni, skręcający na zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna 7 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

