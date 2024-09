Zmiana aury na Mazowszu. Zaczynają się pochmurne dni [PROGNOZA] RDC 09.09.2024 13:22 Dziś na zachodzie kraju zachmurzenie na ogół będzie duże z postępującymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. We wtorek w całej Polsce opady deszczu – powiedział synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak.

Pogoda w Warszawie (autor: RDC)

W poniedziałek na wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, wieczorem wzrastające do dużego. Na zachodzie zachmurzenie na ogół duże z postępującym deszczem i lokalnymi burzami.

Prognozowana przez IMGW suma opadów to 15–20 mm na zachodzie i na południowym zachodzie. Temperatura maksymalna w poniedziałek od około 19–20 st. C na zachodzie do 28–29 st. C na wschodzie. Wiatr umiarkowany, a w rejonach podgórskich i nad morzem okresami porywisty, z kierunków południowych. Na południu porywy do 60 km/h, nad morzem nawet do 75 km/h.

W poniedziałek w nocy zachmurzenie duże, większe przejaśnienia mogą występować początkowo na wschodzie kraju. W drugiej połowie nocy na zachodzie kraju deszcz. W centralnej i południowej części kraju może spaść do 15-20 mm deszczu. Na zachodzie niewykluczone burze.

Temperatura minimalna wyniesie od 13 do 17 st. C, chłodniej w rejonach podgórskich, tam lokalnie około 11 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, jedynie na Wybrzeżu dość silny i w porywach do 75 km/h z kierunków południowych, na Wybrzeżu skręcający na zachodni.

Pogoda na wtorek

We wtorek przeważać będzie zachmurzenie duże, na zachodzie i w centrum możliwe większe przejaśnienia. W całym kraju opady deszczu od 10 do 15 mm.

Na zachodzie i w centrum możliwe lokalne burze z porywami wiatru do 60 km/h. Temperatura maksymalna od 17 do 21 st. C. Chłodniej w rejonach podgórskich, około 16 st. C.

Wiatr na wschodzie słaby i południowy, skręcający na zachodni, a na zachodzie słaby i umiarkowany, porywisty z kierunków zachodnich.

We wtorek w nocy mniej opadów i przeważnie zachmurzenie umiarkowane. Na wschodzie i na północnym zachodzie więcej chmur i możliwy deszcz.

W wielu miejscach, zwłaszcza na obszarach podgórskich, utworzą się mgły mogące ograniczać widzialność do 200-300 m.

W nocy temperatura minimalna wyniesie od 9 do 13 st. C, nieco cieplej na Wybrzeżu – do 15 st. C, a najchłodniej w rejonach Podgórskich Karpat – lokalnie około 7-8 st. C.

Wiatr słaby, tylko na Wybrzeżu umiarkowany i porywisty, przeważnie z kierunków południowych i zachodnich.

Czytaj też: Palma z ronda de Gaulle'a w kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej